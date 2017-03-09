Я лично молюсь за здоровье Илии II - посол США

09.03.2017 12:14 Я лично молюсь за здоровье Илии II и желаю ему продолжительной жизни, - заявил посол США в Грузии Ян Келли, комментируя события, происходящие вокруг патриархии Грузии.



По словам Келли, он очень внимательно следит за протекающими событиями.



«Патриарх Грузии Илия II представляет собой очень значительную фигуру. Разумеется, в первую очередь, он играет роль объединителя народа, является примером толерантности и милосердия. Я лично молюсь за здоровье Илии II, желаю ему продолжительной жизни и, разумеется, мы внимательно наблюдаем за протекающими событиями», – заявил Ян Келли.

















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