В Грузии проходит заседание Синода ГПЦ

09.03.2017 14:15 Заседание Священного Синода проходит в патриархии Грузии в четверг, сообщила пресс-службы патриархии.



Это первое заседание после скандала с задержанием в Тбилисском аэропорту Георгия Мамаладзе — руководителя службы по управлению имуществом патриархии и директора медицинского центра святых Иоакима и Анны.



«По благословению католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейшего и Блаженнейшего Ильи II, заседание Священного Синода состоится 9 марта», — говорится в заявлении пресс-службы патриархии.



По данным телекомпании «Рустави 2», заседание уже началось. Патриархия не уточняет, какие именно вопросы будут обсуждаться, но грузинские СМИ предполагают, что вопрос задержания священнослужителя будет одним из наиважнейших.



Накануне прокуратура сообщила, что Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. Ведомство также распространило часть видео- и аудиозаписей, доказывающих, что Мамаладзе интересовался приобретением ядовитого вещества. Адвокаты Мамаладзе категорически опровергают обвинения, но не могут представить свою версию событий из-за подписки о неразглашении.















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