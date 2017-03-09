Священный Синод лишил митрополита Петра должности главы телевидения патриархии Грузии

09.03.2017 15:45 В Патриархии Грузии сегодня состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода. Заседание началось в 12 часов и завершилось уже к 15 часам.



Журналисты предполагали, что высокопоставленные духовные лица Православной Церкви будут обсуждать скандал в связи с «делом о цианиде» — задержание протоиерея Георгия Мамаладзе, главы департамента имущества патриархии, которого прокуратура обвиняет в подготовке отравления на секретаря-референта патриарха Шорену Тетруашвили.



Однако, после окончания заседания стало известно, что вопрос задержанного священника не рассматривался.

Вместо этого был поставлен вопрос о митрополите Чкондидском, который в последнее время в публичных выступлениях активно призывал решить накопившиеся в патриархии проблемы.

Сам митрополит Чкондидский Петр сообщил, что было принято решение сместить его с поста генерального директора телевидения патриархии «Эртсуловнеба», которое он возглавлял с 2008 года.



В беседе с журналистами владыка Петр подтвердил, что это решение было связано с его многочисленными публичными выступлениями и комментариями.



Как известно, митрополит Чкондидский в связи со скандалом в патриархии в последнее время часто выступал по телевидению и в прессе, где резко критиковал Тетруашвили и часть высокопоставленных духовных лиц, обвиняя их в коррупции.



Митрополит Зосимэ (Шиошвили) также подтвердил журналистам, что «вопрос протоиерея на заседании не обсуждался». По его словам, позже будет сделано официальное заявление о смещении митрополита Петра с поста главы телекомпании патриархии.



Еще до начала заседания митрополит Петр, который по своей инициативе посетил задержанного протоиерея в тюрьме, заявил, что уверен в невиновности Георгия Мамаладзе.



«Что касается того, что отец Георгий не собирался никого травить и у него с собой ничего не было, в этом я уверен», — подчеркнул митрополит.



Также перед началом заседания владыка Петр выражал надежду на то, что «в отличие от мирского, церковное правосудие не будет предвзятым». «Мы продолжим поднятые мной темы. Я выступаю за то, чтобы заработало церковное правосудие и был поставлен вопрос обо всех, кто должен быть наказан», — сказал митрополит перед началом заседания.



После окончания заседания Синода митрополит Петр заявил: «Как я всегда говорю, я предпочитаю быть наказаным за правду. Митрополиты сделают заявление. Они упрекнули меня в моей активности. К сожалению, так вышло, что главной темой стал вопрос о моих выступлениях. Я думаю, что это предвзятость и считаю, что существуют другие проблемы, и ставить вопрос обо мне было не самым главным», — сказал митрополит журналистам.















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