Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На заседании Синода меня поругали за активность - митрополит Петр


09.03.2017   17:41
По заявлению митрополита Чкондидского, владыки Петра, на сегодняшнем заседании Священного синода его поругали за ту активность, которую оно проявлял в последний период.

Как заявил владыка Петр журналистам по завершению заседания Синода, «это было предвзято».
«Я думаю, это было предвзято, считаю, что существуют другие проблемы и постановка моего вопроса не была главной», - заявил владыка Петр

На вопрос о том, были ли главной темой заседания заявления, сделанные им в последний период, владыка сказал, что, к сожалению, да.

«К сожалению, это так проявилось», - отметил владыка Петр.

Заседание Священного синода завершилось некоторое время назад.

Напомним, что митрополит Чкондидский Петр сделал множество скандальных и резких заявлений в связи с т.н. "делом о цианиде", в рамках которого задержан протоиерей Георгий Мамаладзе по обвинению в попытке отравления секретаря-референта Патриарха цианидом Натрия.

Между тем, защита утверждает, что достать цианид протоиерея попросила сама секретарь-референт Шорена Тетруашвили, а изъятое из его дома оружие принадлежит главному свидетелю по делу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Cтартапы от грузинских разработчиков оказались в числе лучших на выставке Mobile World Congress
Минфин: Страхование депозитов гарантирует стабильность вкладов
Немецкая MR Graft построит в Грузии ветряную электростанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения ждет устойчивого роста ВВП с 18г - премьер-министр
Северную Осетию признали самым грязным регионом Северного Кавказа
В Европарламенте презентовали историческую драму «Али и Нино»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна