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На заседании Синода меня поругали за активность - митрополит Петр
09.03.2017 17:41
По заявлению митрополита Чкондидского, владыки Петра, на сегодняшнем заседании Священного синода его поругали за ту активность, которую оно проявлял в последний период.
Как заявил владыка Петр журналистам по завершению заседания Синода, «это было предвзято».
«Я думаю, это было предвзято, считаю, что существуют другие проблемы и постановка моего вопроса не была главной», - заявил владыка Петр
На вопрос о том, были ли главной темой заседания заявления, сделанные им в последний период, владыка сказал, что, к сожалению, да.
«К сожалению, это так проявилось», - отметил владыка Петр.
Заседание Священного синода завершилось некоторое время назад.
Напомним, что митрополит Чкондидский Петр сделал множество скандальных и резких заявлений в связи с т.н. "делом о цианиде", в рамках которого задержан протоиерей Георгий Мамаладзе по обвинению в попытке отравления секретаря-референта Патриарха цианидом Натрия.
Между тем, защита утверждает, что достать цианид протоиерея попросила сама секретарь-референт Шорена Тетруашвили, а изъятое из его дома оружие принадлежит главному свидетелю по делу.
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