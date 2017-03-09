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Бывшие сотрудники Минюста Грузии отсудили у ведомства 86 тысяч лари


09.03.2017   22:05
Тбилисский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности с выплатой компенсации по 43 тысячи лари (более 17 тысяч долларов) Анны Субелиани и Тамаза Ахобадзе – экс-сотрудников Центра превенции преступлений Минюста Грузии, сообщила Sputnik Грузия адвокат Шорена Лоладзе.

Субелиани и Ахобадзе освободили в январе 2014 года. Официальной причиной была названа реорганизация Центра, но они посчитали, что их уволили из-за постов, написанных в соцсети Facebook еще в 2013 году в поддержку директора Давида Майсурадзе, уволенного министром юстиции Теей Цулукиани.

"Судьи посчитали, что они были освобождены незаконно, и, соответственно, восстановили обоих – Анну Субелиани и Тамаза Ахобадзе на конкретные позиции. Суд также обязал Центр возместить сумму в качестве зарплаты, которая им полагалась со дня освобождения до восстановления в их пользу", — сказала Лоладзе.

В апреле 2016 года Тбилисский городской суд также удовлетворил иск Анны Субелиани и Тамаза Ахобадзе, назвав их освобождение незаконным, однако тогда он не обязал министерство юстиции Грузии восстановить их в должности и выплатить компенсацию, после чего уволенные сотрудники обратились в Апелляционный суд.

Решение пока не вступило в силу, так как он может быть обжаловано в Верховном суде.






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