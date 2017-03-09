|
Священный Синод выразил доверие следствию по делу протоиерея Мамаладзе
09.03.2017 22:52
Священный синод доверяет следствию и надеется, что процесс будет проходить максимально прозрачно, - об этом говорится в сегодняшнем постановлении Священного Синода Грузинской Православной Церкви, с которым ознакомил общественность секретарь заседания Священного синода митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири.
В частности, в постановлении отмечается, что на заседании вместе с другими вопросами владыки обсудили и уголовное дело, связанное с протоиереем Георгием Мамаладзе.
«Священный синод также обсудил уголовное дело, связанное с протоиереем Георгием Мамаладзе. Было постановлено: Священный синод доверяет следствию и надеется, что исходя из высокого общественного интереса, оно будет вестись максимально прозрачно и своевременно будет установлена объективная истина», - говорится в тексте постановления.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна