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Священный Синод выразил доверие следствию по делу протоиерея Мамаладзе


09.03.2017   22:52
Священный синод доверяет следствию и надеется, что процесс будет проходить максимально прозрачно, - об этом говорится в сегодняшнем постановлении Священного Синода Грузинской Православной Церкви, с которым ознакомил общественность секретарь заседания Священного синода митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири.

В частности, в постановлении отмечается, что на заседании вместе с другими вопросами владыки обсудили и уголовное дело, связанное с протоиереем Георгием Мамаладзе.

«Священный синод также обсудил уголовное дело, связанное с протоиереем Георгием Мамаладзе. Было постановлено: Священный синод доверяет следствию и надеется, что исходя из высокого общественного интереса, оно будет вестись максимально прозрачно и своевременно будет установлена объективная истина», - говорится в тексте постановления.






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