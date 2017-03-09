Священный Синод выразил доверие следствию по делу протоиерея Мамаладзе

09.03.2017 22:52 Священный синод доверяет следствию и надеется, что процесс будет проходить максимально прозрачно, - об этом говорится в сегодняшнем постановлении Священного Синода Грузинской Православной Церкви, с которым ознакомил общественность секретарь заседания Священного синода митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири.



В частности, в постановлении отмечается, что на заседании вместе с другими вопросами владыки обсудили и уголовное дело, связанное с протоиереем Георгием Мамаладзе.



«Священный синод также обсудил уголовное дело, связанное с протоиереем Георгием Мамаладзе. Было постановлено: Священный синод доверяет следствию и надеется, что исходя из высокого общественного интереса, оно будет вестись максимально прозрачно и своевременно будет установлена объективная истина», - говорится в тексте постановления.















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