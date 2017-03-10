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На регбийный матч Грузия-Россия уже продано до 32 000 билетов


10.03.2017   10:44
Более чем половина билетов на игру четвертого тура Чемпионата Европы по регби между Грузией и Россией, уже продано. Информацию распространил Ipress со ссылкой на Союз регби Грузии.

По заявлению Союза по регби Грузии, на данный момент продано более чем 32 000 билетов на матч.

Стоимость билета для присутствия на матче составляет от 5 лари до 20 лари, и купить его можно на TKT.ge и в кассах "Динамо Арены".

Грузия и Россия проведут встречу 12 марта. Игра состоится на "Динамо Арене", и начнется в 18:00 часов.







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