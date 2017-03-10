Священный Синод обвинил митрополита Петра в грубом нарушении норм церкви

10.03.2017 12:28 Священный Синод доверяет следствию по делу протоирея Георгия Мамаладзе и надеется, что процесс будет проходить максимально прозрачно, говорится в постановлении Синода.



В Патриархии Грузии накануне состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода. На собрании, в частности, обсуждалось задержание Мамаладзе — главы департамента имущества патриархии, которого прокуратура обвиняет в подготовке отравления секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.



Заседание продлилось три часа и завершилось уже после обеда, однако официальное заявление патриархии было обнародавано только вечером 9 марта. Общественность с ним ознакомил митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири.



«Священный Синод также обсудил уголовное дело, связанное с протоиреем Георгием Мамаладзе. Установили: Священный Синод доверяет следствию и надеется, что из-за высокого общественного интереса, оно будет проходить максимально прозрачно и вовремя будет установлена объективная истина», — говорится в тексте постановления Синода.



Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй в ходе заседания коснулся событий, происходящих в последнее время в церкви и с сожалением, отметил участившийся заявления духовных лиц, в которых они публично оскорбляют друг друга.



В постановлении говорится, что для верующих особенно тяжелым стали заявления митрополита Чкондидели Петра Цаава, который заявил, что арест Мамаладзе был выгоден Шорене Тетруашвили — секретаря-референта Илии Второго. Митрополит Чкондидский в связи со скандалом в патриархии в последнее время часто выступал по телевидению и в прессе, где резко критиковал Тетруашвили и часть высокопоставленных духовных лиц, обвиняя их в коррупции.



Синод посчитал заявления владыки Петра грубым нарушением канонических и этических норм церкви и отстранил его от должности директора телевидения Патриархии «Эртсуловнеба», а также сделал предупреждение. В постановлении отмечено, что заявления митрополита Чкондидели направлены на дискредитацию церкви и являются необоснованными обвинениями в отношении духовных и мирских лиц, работающих в патриархии.



Сам митрополит Петр после окончания заседания Синода заявил: «Я всегда говорю, что предпочитаю быть наказанным за правду, чем победить с помощью лжи. Митрополиты сделают заявление. Они упрекнули меня в моей активности. К сожалению, так вышло, что главной темой стал вопрос о моих выступлениях. Я думаю, что это предвзятость и считаю, что существуют другие проблемы, и ставить вопрос обо мне было не самым главным».



Многие наблюдатели считают, что своим решением, связанным с митрополитом Чкондидели, Синод попытался проигнорировать вопрос противостояния в патриархии, перерастающий в тяжелейший кризис.



Так, теолог Бека Миндиашвили высказал предположение, что действия Синода подтверждают опасения патриархии о том, что информация относительно происходящего внутри церкви «выльется» наружу. Решение, принятое относительно митрополита Петра, по словам Миндиашвили, следует расценивать как предупреждение митрополиту о том, что он может быть наказан более строго, если его активность не сойдет на нет.



«У патриархии, Синода в его сегодняшнем виде, нет никаких ресурсов для того, чтобы справиться с тяжелейшим кризисом. Это кризис идентичности, кризис морали, перед которым стоит вся церковь. Именно о нем, плохо или хорошо, пытался говорить митрополит Петр. Единственно решение, которое они нашли, – это наказать этого человека, заставить его замолчать, а я уверен, что Петр после этого больше говорить не будет. Он же пытался как-то растормошить, если можно так выразиться, это болото», – говорит Миндиашвили.



"Новости-Грузия"











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