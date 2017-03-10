При обыске протоиерея Георгия Мамаладзе прокуратура изъяла 4500 евро и 500 долларов - адвокат

10.03.2017 13:43 При обыске протоиерея Георгия Мамаладзе прокуратура изъяла 4500 евро и 500 долларов. Об этом сообщил «IPN» адвокат обвиняемого по т.н. делу о цианиде Михаил Рамишвили.



Как отметил адвокат, этот факт практически исключает версию о том, что протоиерей не приобрел цианид из-за отсутствия денег.



«В обнародованных прокуратурой доказательствах есть такой разговор - если завтра дашь деньги, этот цианид будет передан из рук в руки. Если человек спешит что-то приобрести, и у него при задержании оказалась крупная сумма денег, в частности, 4500 евро и 500 долларов, то в чем же проблема, если у него было намерение приобрести и отвезти в Германию? Эти деньги изъяла прокуратура и опечатала в качестве доказательства», - заявил Михаил Рамишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

