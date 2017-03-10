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При обыске протоиерея Георгия Мамаладзе прокуратура изъяла 4500 евро и 500 долларов - адвокат
10.03.2017 13:43
При обыске протоиерея Георгия Мамаладзе прокуратура изъяла 4500 евро и 500 долларов. Об этом сообщил «IPN» адвокат обвиняемого по т.н. делу о цианиде Михаил Рамишвили.
Как отметил адвокат, этот факт практически исключает версию о том, что протоиерей не приобрел цианид из-за отсутствия денег.
«В обнародованных прокуратурой доказательствах есть такой разговор - если завтра дашь деньги, этот цианид будет передан из рук в руки. Если человек спешит что-то приобрести, и у него при задержании оказалась крупная сумма денег, в частности, 4500 евро и 500 долларов, то в чем же проблема, если у него было намерение приобрести и отвезти в Германию? Эти деньги изъяла прокуратура и опечатала в качестве доказательства», - заявил Михаил Рамишвили.
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