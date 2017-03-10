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Дело «Рустави 2» не является тяжбой между двумя частными субъектами - глава АМЮГ


10.03.2017   14:05
Дело "Рустави 2", к сожалению, не является тяжбой между двумя частными субъектами, и важно, чтобы власть правильно осмыслила существующую реальность – заявила председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" (АМЮГ) Анна Нацвлишвили в связи с заявлением премьер-министра Георгия Квирикашвили о том, что дело "Рустави 2" является рядовой тяжбой между двумя субъектами, и не стоит заострять на него большое внимание.

"К сожалению, действительно нельзя сказать, что это обычное и рядовое дело, поскольку за ним последовал очень широкий международный резонанс со стороны чрезвычайно серьезных институтов. В том числе уже со стороны Европейского суда. Поэтому весьма важно, чтобы власть правильно осмыслила существующую реальность, и поступила соответственно этой реальности. К сожалению, дело "Рустави 2" не является тяжбой между двумя частными субъектами. С самого же начала в данном контексте возникали многие вопросы, на которые не были даны ответы. Поэтому это дело нельзя считать одним из рядовых дел. Тем более с учетом того результата, который наступил в Страсбурге, когда суд создал беспрецедентный пример"- заявила Анна Нацвлишвили.

Исходя из этого, по словам Анны Нацвлишвили, очень важно, чтобы власть вместо того, чтобы критиковать отзывы, критически проанализировала шаги, сделанные ею в этом деле, и вообще с точки зрения суда и СМИ.

"Имиджу страны нанесен достаточно серьезный урон, поэтому важно, чтобы власть занималась не комментарием критических заявлений, а реально проанализировала, что произошло, и направила усилия на то, чтобы не вмешиваться в дела СМИ, и обеспечить независимость суда. Это полезней для власти, и страны"- заявила Анна Нацвлишвили.







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