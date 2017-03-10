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Допрос протоиерея Георгия Мамаладзе возобновится 13 марта
10.03.2017 14:58
Допрос протоиерея Георгия Мамаладзе возобновится 13 марта. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Михаил Рамишвили.
Как отметил адвокат, с защитниками интересов протоиерея связались из прокуратуры и сообщили, что допрос возобновится в тюрьме 13 марта с 10:00.
Протоиерей Георгий Мамаладзе согласился на возобновление допроса после того, как прокуратура обеспечила безопасность его семьи.
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