Допрос протоиерея Георгия Мамаладзе возобновится 13 марта

10.03.2017 14:58 Допрос протоиерея Георгия Мамаладзе возобновится 13 марта. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Михаил Рамишвили.



Как отметил адвокат, с защитниками интересов протоиерея связались из прокуратуры и сообщили, что допрос возобновится в тюрьме 13 марта с 10:00.



Протоиерей Георгий Мамаладзе согласился на возобновление допроса после того, как прокуратура обеспечила безопасность его семьи.















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