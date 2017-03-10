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Бывшая первая леди Грузии стала магистром Лондонского университета
10.03.2017 16:26
Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс – супруга третьего президента Михеила Саакашвили, закончила магистратуру в Лондонском университете (University of London (LSHTM) .
«В результате настойчивого и тяжелого труда я закончила курс политики глобального здравоохранения в магистратуре Лондонского университета!», — написала Сандра Рулофс на своей странице в фейсбуке, информирует «Грузия-новости».
Она также опубликовала фотографии с церемонии вручения диплома, на которой присутствовали ее сыновья – старший Эдуард и младший Николоз.
Сандра Рулофс — уроженка Нидерландов. Получила высшее образование в институте иностранных языков в Брюсселе и в Международном институте прав человека в Страсбурге. Именно в Страсбурге в 1993 году Сандра Рулофс познакомилась с Михеилом Саакашвили – будущим президентом Грузии.
В 2008 году Сандра Рулофс стала гражданкой Груии и в настоящее время имеет два гражданства – Грузии и Нидерландов. До 2016 года Сандра Рулофс не занималась политикой – она возглавляла благотворительную организацию «Соко» и преподавала французский язык в Тбилисском университете. Также закончила курсы медсестер и несколько дней в неделю работала в тбилисской больнице. В 2016 году Рулофс приняла участие в выборах парламента Грузии под вторым номером в пропорциональном списке партии «Единое национальное движение», однако после избрания отказалась работать в парламенте в знак протеста против фальсификаций на выборах.
Старший сын Михеила Саакашвили и Сандры Рулофс после окончания школы в Тбилиси с золотой медлью был принят в нескольких ведущих университетах мира, в том числе Йельский и Колумбийский университеты. В итоге Эдуард Саакашвили решил продолжить обучение в американском Свартмор-колледже в области физики по совету бывшего президента США Билла Клинтона.
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