Бывшая первая леди Грузии стала магистром Лондонского университета

10.03.2017 16:26 Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс – супруга третьего президента Михеила Саакашвили, закончила магистратуру в Лондонском университете (University of London (LSHTM) .



«В результате настойчивого и тяжелого труда я закончила курс политики глобального здравоохранения в магистратуре Лондонского университета!», — написала Сандра Рулофс на своей странице в фейсбуке, информирует «Грузия-новости».



Она также опубликовала фотографии с церемонии вручения диплома, на которой присутствовали ее сыновья – старший Эдуард и младший Николоз.



Сандра Рулофс — уроженка Нидерландов. Получила высшее образование в институте иностранных языков в Брюсселе и в Международном институте прав человека в Страсбурге. Именно в Страсбурге в 1993 году Сандра Рулофс познакомилась с Михеилом Саакашвили – будущим президентом Грузии.



В 2008 году Сандра Рулофс стала гражданкой Груии и в настоящее время имеет два гражданства – Грузии и Нидерландов. До 2016 года Сандра Рулофс не занималась политикой – она возглавляла благотворительную организацию «Соко» и преподавала французский язык в Тбилисском университете. Также закончила курсы медсестер и несколько дней в неделю работала в тбилисской больнице. В 2016 году Рулофс приняла участие в выборах парламента Грузии под вторым номером в пропорциональном списке партии «Единое национальное движение», однако после избрания отказалась работать в парламенте в знак протеста против фальсификаций на выборах.



Старший сын Михеила Саакашвили и Сандры Рулофс после окончания школы в Тбилиси с золотой медлью был принят в нескольких ведущих университетах мира, в том числе Йельский и Колумбийский университеты. В итоге Эдуард Саакашвили решил продолжить обучение в американском Свартмор-колледже в области физики по совету бывшего президента США Билла Клинтона.















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