Абитуриенты в Грузии смогут пройти «репетицию» экзаменов

10.03.2017 17:25 Национальный центр экзаменов и оценок Грузии (NAEC) министерства образования и науки предлагает я всем абитуриентам подключиться к новому проекту goNaec.



Проект создан по просьбе абитуриентов, их родителей и включает несколько направлений.



Так, проект BeNaec GeCat подразумевает онлайн-тестирование на сайте Центра по следующим предметам: грузинский язык и литература, математика, иностранный язык, история. Это своеобразная "репетиция" экзаменов для выпускников школ Грузии.



Участники могут пройти тестирование по одному предмету максимум три раза. Стоимость одного тестирования – 10 лари (4 доллара).



А проект @Naec предлагает абитуриентам и кандидатам на поступление в магистратуру т.н. диагностическое тестирование. Это полная имитация экзамена по общим навыкам и общего магистерского экзамена, который пройдет в Центре экзаменов и оценок.



Участники в специально организованном экзаменационном секторе пройдут тестирование по всем существующим экзаменационным процедурам. Регистрация для участия в данном проекте начнется 27 марта.



Для тестирования будут использованы совершенно новые задания, а ознакомиться с результатами участники смогут сразу же после завершения тестирования.



"Спутник-Грузия"











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