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Абитуриенты в Грузии смогут пройти «репетицию» экзаменов


10.03.2017   17:25
Национальный центр экзаменов и оценок Грузии (NAEC) министерства образования и науки предлагает я всем абитуриентам подключиться к новому проекту goNaec.

Проект создан по просьбе абитуриентов, их родителей и включает несколько направлений.

Так, проект BeNaec GeCat подразумевает онлайн-тестирование на сайте Центра по следующим предметам: грузинский язык и литература, математика, иностранный язык, история. Это своеобразная "репетиция" экзаменов для выпускников школ Грузии.

Участники могут пройти тестирование по одному предмету максимум три раза. Стоимость одного тестирования – 10 лари (4 доллара).

А проект @Naec предлагает абитуриентам и кандидатам на поступление в магистратуру т.н. диагностическое тестирование. Это полная имитация экзамена по общим навыкам и общего магистерского экзамена, который пройдет в Центре экзаменов и оценок.

Участники в специально организованном экзаменационном секторе пройдут тестирование по всем существующим экзаменационным процедурам. Регистрация для участия в данном проекте начнется 27 марта.

Для тестирования будут использованы совершенно новые задания, а ознакомиться с результатами участники смогут сразу же после завершения тестирования.

"Спутник-Грузия"





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