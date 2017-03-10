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Абитуриенты в Грузии смогут пройти «репетицию» экзаменов
10.03.2017 17:25
Национальный центр экзаменов и оценок Грузии (NAEC) министерства образования и науки предлагает я всем абитуриентам подключиться к новому проекту goNaec.
Проект создан по просьбе абитуриентов, их родителей и включает несколько направлений.
Так, проект BeNaec GeCat подразумевает онлайн-тестирование на сайте Центра по следующим предметам: грузинский язык и литература, математика, иностранный язык, история. Это своеобразная "репетиция" экзаменов для выпускников школ Грузии.
Участники могут пройти тестирование по одному предмету максимум три раза. Стоимость одного тестирования – 10 лари (4 доллара).
А проект @Naec предлагает абитуриентам и кандидатам на поступление в магистратуру т.н. диагностическое тестирование. Это полная имитация экзамена по общим навыкам и общего магистерского экзамена, который пройдет в Центре экзаменов и оценок.
Участники в специально организованном экзаменационном секторе пройдут тестирование по всем существующим экзаменационным процедурам. Регистрация для участия в данном проекте начнется 27 марта.
Для тестирования будут использованы совершенно новые задания, а ознакомиться с результатами участники смогут сразу же после завершения тестирования.
"Спутник-Грузия"
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