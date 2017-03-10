Шестимиллионным гостем Грузии оказался гражданин Голландии

10.03.2017 17:29 В 2016 году было зарегистрировано рекордное количество туристов посетивших Грузию. Количество иностранных визитеров достигло исторического максимума и превысило цифру в 6 миллионов человек. Точное число иностранных визитеров составило 6 350 825 человек — это на 449 731 (7,6%) больше показателя 2015 года.



Шестимиллионным посетителем Грузии оказался гражданин Голландии. По случаю его прибытия в Тбилисском аэропорту был устроен торжественный прием.



Национальная администрация туризма Грузии сняла видео сюжет о прибытии особого гостя. На отснятых кадрах запечатлена гостеприимная встреча голландского туриста в аэропорту, откуда его прямиком повезли на торжественный обед. Это конечно стало для него слегка шокирующей, но приятной неожиданностью.



Еще большим сюрпризом для Джаспера, так зовут голландца, стала встреча с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Глава правительства специально прибыл на торжественный обед по случаю встречи шестимиллионного гостя Грузии, чтобы лично ознакомить его с традициями грузинской кухни и национальным фольклором.



Презентация этого видеоролика сегодня состоится вечером 10 марта.



Мобильное приложение



Национальная администрация туризма Грузии, так же сообщает, что с целью популяризации страны на международном уровне, создано специальное мобильное приложение для туристов.



На первом этапе оно охватит пользователей 14-ти стран: Италии, Германии, Украины, Польши, России, Беларуси, Латвии, Литвы, Израиля, Армении, Азербайджана, Турции, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.



С помощью приложения можно будет получить всю информацию, которая может пригодиться туристу во время планирования поездки и пребывания в Грузии и сделает путешествие более комфортным и интересным. Достаточно установить приложение на смартфон или планшет.



"СОВА"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

