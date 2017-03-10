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Новым директором телевидения Патриархии стал протоиерей Михаил Попхадзе
10.03.2017 20:15
На должность директора телевидения Патриархии Грузии «Ертсуловнеба» назначен протоиерей Михаил Попхадзе.
«Митрополит Чкондидский Петре (Цаава) освобожден от занимаемой должности 10 марта. Директором указанного телевидения назначен настоятель тбилисской Кашуетской церкви, протоиерей Михаил Попхадзе», -говорится в заявлении, опубликованном на веб-странице Патриархии Грузии.
Напомним, что митрополит Чкондидский был вынужден покинуть эту должность после решения Священного синода ГПЦ.
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