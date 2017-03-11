В Тбилиси проходит акция-концерт в поддержку телекомпании «Рустави 2»

11.03.2017 15:07 На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция-концерт в поддержку телекомпании "Рустави 2". К собравшимся обратился первый заместитель генерального директора телекомпании Заал Удумашвили".



"Мы достигли исторической победы в ЕСПЧ, однако это лишь один этап борьбы, в которой мы победили. Окончательная победа будет тогда, когда никто в стране не сможет поднять руку на свободу слова", - заявил Удумашвили.



Он поблагодарил собравшихся за поддержку "Рустави 2", а также общественность, гражданский сектор, политические партии, сотрудников "Рустави 2" и лично гендиректора компании Нику Гварамия.















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