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В Тбилиси проходит акция-концерт в поддержку телекомпании «Рустави 2»


11.03.2017   15:07
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция-концерт в поддержку телекомпании "Рустави 2". К собравшимся обратился первый заместитель генерального директора телекомпании Заал Удумашвили".

"Мы достигли исторической победы в ЕСПЧ, однако это лишь один этап борьбы, в которой мы победили. Окончательная победа будет тогда, когда никто в стране не сможет поднять руку на свободу слова", - заявил Удумашвили.

Он поблагодарил собравшихся за поддержку "Рустави 2", а также общественность, гражданский сектор, политические партии, сотрудников "Рустави 2" и лично гендиректора компании Нику Гварамия.






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