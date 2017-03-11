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Десятки тбилиссцев потеряли жилье после крупного пожара
11.03.2017 15:32
Весь верхний этаж трехэтажного дома, где проживают около 70 семей, выгорел в результате пожара вечером 10 марта, сообщили власти Тбилиси. Эвакуированные жильцы провели ночь в гостинице, те из них, чьи квартиры не сильно пострадали, сегодня возвращаются домой.
По предварительным данным, причиной пожара, произошедшего вечером 10 марта на верхнем этаже трехэтажного дома в тбилисском районе Чугурети, стала неисправная проводка. 20 пожарных расчетов тушили огонь в течение нескольких часов, трое пожарных получили легкие травмы. Сгорели до двух с половиной тысяч квадратных метров жилья.
Совсем неповрежденными остались только несколько квартир в доме, где проживают до 70 семей, сообщил мэр грузинской столицы Давид Нармания.
По его словам, на ночь все жильцы были размещены в гостиницах. Сегодня вернутся домой те из них, чьи квартиры не представляют опасности для проживания. Ведется оценка причиненного ущерба, со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2" передают "Новости-Грузия".
Все нуждающиеся будут обеспечены жильем, власти окажут и другую необходимую помощь погорельцам, пообещал глава районной администрации Чугурети Зураб Чиквиладзе, со ссылкой на телекомпанию "Имеди".
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