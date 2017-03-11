Регистрация нового директора телеканала Патриархии Грузии приостановлена

11.03.2017 17:32 Национальное агентство публичного реестра приостановило регистрацию нового директора телевидения патриархии Грузии «Эрстсуловнеба» Микаэла Попхадзе. Как говорится в материалах на сайте Публичного реестра, регистрация Попхадзе была приостановлена на 30 дней из-за несоответствия поданной документации регламенту.



Отмечается, что решение о назначении Микаэла Попхадзе не было заверено надлежащим образом, и в реестр не был представлен контракт с новым директором. Если Попхадзе не представит исправленную документацию в течение 30 дней, его регистрация будет аннулирована.



Настоятель храма Кашуети, протоиерей Микаэл Попхадзе был назначен на пост генерального директора телевидения «Эрстсуловнеба» после того, как Святейший Синод принял решение уволить с этой должности епископа Чкондидского Петре (Цаава).















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