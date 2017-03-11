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Гендиректор телекомпании «Рустави 2» потребовал отставки судей Верховного суда Грузии


11.03.2017   18:44
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия потребовал отставки судей Верховного суда Грузии, которые приняли решение о передаче телекомпании лояльному к нынешним властям бизнесмену Кибару Халваши. Сегодня, 11 марта, в центре Тбилиси руководство «Рустави 2» провело масштабную протестную акцию-концерт. У здания парламента на проспекте Руставели собрались многочисленные зрители телеканала, представители общественных организаций, оппозиционные политики и грузинские знаменитости.

Обращаясь к участникам акции, Гварамия заявил: «Мы празднуем большую победу, но война еще не закончена, наша война неравная, с нами борются большие деньги, но это не аргумент против нас. Правда на нашей стороне и мы победим», - сказал гендиректор «Рустави 2». Он добавил, что Грузия становится все ближе к Европе и вскоре обязательно станет ее частью, а все те, кто попытается помешать евроатлантической интеграции страны, окажутся на «свалке истории».

Он поблагодарил участников акции за поддержку и призвал к отставке девяти судей, из которых была сформирована Большая палата Верховного суда, занимавшаяся рассмотрением дела телекомпании. «Мы требуем отставки продажных судей – председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе, судей Екатерины Каситашвили, Пааты Катамадзе, Бессариона Алавидзе, Мзии Тодуа, Зураба Дзлиеришвили, Васила Роинишвили, Майи Вачалдзе и Георгия Шавлиашвили», - заявил гендиректор телекомпании.

Ника Гварамия также призвал к отставке судей Тбилисского апелляционного суда – Наталии Назгаидзе, Натии Гуджабидзе и Шорены Кавелашвили. При этом он обратился к студентам с просьбой бойкотировать лекции тех судей, которые преподают в вузах страны.






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