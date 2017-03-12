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В больницы Батуми поступили более 30 человек
12.03.2017 10:23
В больницы Батуми поступили 33 человек, в том числе 15 полицейских, заявил министр здравоохранения автономной республики Аджария Заала Микеладзе.
Беспорядки в Батуми начались накануне вечером после задержания сотрудниками полиции шестерых местных граждан. Участники стихийно возникшего митинга попытались прорваться в здания местного управления полиции, но бойцы спецназа, применившие слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.
По словам министра здравоохранения Аджарии, пострадавшие получили травмы тупым предметом и после амбулаторного лечения все они выписаны из больницы. Глава минздрава сообщил и о том, что медицинские учреждения покинули и трое пациентов с отравлением газом.
Как заявил Микеладзе, на данный момент в стационаре остается только один пациент, предположительно с диагнозом «сотрясение мозга».
Глава Верховного совета Аджарии Зураб Патарадзе прервал визит в Турцию и в срочном порядке возвращается в Батуми. В охваченный протестами город также выехал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.
К участникам акции протеста уже обратился и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, призывая всех сохранить спокойствие и не допустить еще большей эскалации ситуации.
«Нахожусь на постоянном контакте с премьер-министром и главой МВД. Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон», — сказано в заявлении президента.
Президент отмечает, что несмотря на то, что у участников акции могут быть свои причины протеста, важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование.
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