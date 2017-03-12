Тбилиси в ожидании матча сборных Грузии и России по регби

12.03.2017 14:43



Повышенный интерес к сегодняшнему матчу был вызван не только турнирной таблицей в ЧЕ, а историей встреч этих сборных. Начиная с 1993 года,сборные Грузии и РФ сыграли между собой 20 официальных игр: 18 выиграла Грузия, одна встреча завершилась вничью и один выиграли россияне/в 1993 году/. В нынешнем розыгрыше ЧЕ Грузия выиграла все три матча- с Бельгией в гостях, дома с Германией и в гостях с Испанией. Сборная РФ в трех матчах одержала одну победу и два матча проиграла,занимает четвертое место в таблице.



В последние дни сборные Грузии и РФ провели тренировки на этом стадионе, а в субботу вечером и пресс-конференцию. Главный тренер сборной Грузии известный новозеландский специалист Милтон Хейг заявил, что сборная Грузии "тщательно готовится к матчу с РФ"."В сборную вернулся многоопытный капитан Мамука Горгодзе,пропустивший встречи с Бельгией, Германией и Испанией. Есть и ряд других изменений в команде, усиливаем конкуренцию, приглашаем молодых игроков", — отметил Хейг.



В свою очередь Горгодзе сказал:"Для меня это первая игра за сборную в нынешнем году.Ч то касается мотивации, то это регби и на каждую игру нужно выходить мобилизованным". По его словам, "сборная России-это хорошая команда и мы должны быть мобилизованным от первой до последней минуты".



Главный тренер сборной РФ Александр Первухин заявил на пресс-конференции,что сборная РФ "начала нынешний сезон не очень удачно, но это не значит, что мы потеряли шансы выступить на Кубке Мира". "Если мы проиграли румынам дома, то почему бы нам у них не выиграть на выезде, мы должны выиграть следующий матч у Германии, надо сейчас нужно решать задачи поэтапно", - отметил он.



Первухин сказал,что " предстоящий 12 марта матч с Грузией станет праздником регби и мы хотим быть полноправной частью этого праздника". Капитан сборной РФ Василий Артемьев заявил, что "сборная Грузии-сильный и опытный соперник"."Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси",-отметил он.



Сборная Грузии выступала на Кубке мира 2003,2007, 2011 и 2015 годов, уже завоевала право играть на Кубке мира 2019 года.Сборная Грузии 8 раз становилась обладателем Кубка Европейских наций. -0-





Тенгиз Пачкория, для



Грузия в ожидании предстоящего сегодня вечером в Тбилиси матча Чемпионата Европы между сборными Грузии и России по регби. Игра начнется в 18.00 по тбилисскому времени на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, вмещающем 55 тысяч зрителей. По имеющимся данным, практически все билеты на матч уже проданы, на игре ожидается полный аншлаг. Среди зрителей будут жители разных городов Грузии, ветераны спорта и действующие атлеты, члены правительства и парламента страны, группа специалистов и журналистов из РФ. Вместе со сборной РФ в Тбилиси три дня назад прибыл президент Федерации регби РФ Мамука Лосаберидзе - уроженец Кутаиси, многократный чемпион СССР и Обладатель Кубка СССР в составе команды "Айя" Кутаиси.Повышенный интерес к сегодняшнему матчу был вызван не только турнирной таблицей в ЧЕ, а историей встреч этих сборных. Начиная с 1993 года,сборные Грузии и РФ сыграли между собой 20 официальных игр: 18 выиграла Грузия, одна встреча завершилась вничью и один выиграли россияне/в 1993 году/. В нынешнем розыгрыше ЧЕ Грузия выиграла все три матча- с Бельгией в гостях, дома с Германией и в гостях с Испанией. Сборная РФ в трех матчах одержала одну победу и два матча проиграла,занимает четвертое место в таблице.В последние дни сборные Грузии и РФ провели тренировки на этом стадионе, а в субботу вечером и пресс-конференцию. Главный тренер сборной Грузии известный новозеландский специалист Милтон Хейг заявил, что сборная Грузии "тщательно готовится к матчу с РФ"."В сборную вернулся многоопытный капитан Мамука Горгодзе,пропустивший встречи с Бельгией, Германией и Испанией. Есть и ряд других изменений в команде, усиливаем конкуренцию, приглашаем молодых игроков", — отметил Хейг.В свою очередь Горгодзе сказал:"Для меня это первая игра за сборную в нынешнем году.Ч то касается мотивации, то это регби и на каждую игру нужно выходить мобилизованным". По его словам, "сборная России-это хорошая команда и мы должны быть мобилизованным от первой до последней минуты".Главный тренер сборной РФ Александр Первухин заявил на пресс-конференции,что сборная РФ "начала нынешний сезон не очень удачно, но это не значит, что мы потеряли шансы выступить на Кубке Мира". "Если мы проиграли румынам дома, то почему бы нам у них не выиграть на выезде, мы должны выиграть следующий матч у Германии, надо сейчас нужно решать задачи поэтапно", - отметил он.Первухин сказал,что " предстоящий 12 марта матч с Грузией станет праздником регби и мы хотим быть полноправной частью этого праздника". Капитан сборной РФ Василий Артемьев заявил, что "сборная Грузии-сильный и опытный соперник"."Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси",-отметил он.Сборная Грузии выступала на Кубке мира 2003,2007, 2011 и 2015 годов, уже завоевала право играть на Кубке мира 2019 года.Сборная Грузии 8 раз становилась обладателем Кубка Европейских наций. -0-Тенгиз Пачкория, для Грузия Online











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