За событиями в Батуми торчат уши России и Гарибашвили - Элисо Киладзе

12.03.2017 15:44 Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе заявляет, что в событиях, произошедших в Батуми вчера, видит след Москвы и бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.



"Почему вижу за вчерашними событиями в Батуми след России и Ираклия Гарибашвили?

Постараюсь быть последовательной:



1. Ираклий Гарибашвили после отставки тайно встречался с Вячеславом Сурковым.



2. В январе прошлого года началась кампания против однополых браков, были запланированы беспорядки, за чем должно было последовать возвращение Гарибашвили в политику и создание им партии.

3. План был сорван (о деталях в другой раз)



4. Бывший шеф патрульной полиции Аджарии является кадром Гарибашвили (раньше работал в Кутаиси, именно ему поручил Джанкарашвили арестовать моего ребенка).



5. Его перевели в Гори и на его место назначили начальника из Гори



6. Какой-то провокатор называет аджарцев татаринами и крайне накаляет обстановку.



7. Фанат Гарибашвили, Мераб Гогоберидзе, 4 марта сожалеет и пишет: "Ираклия не хватает стране", и анонсирует акцию по отставке начальника патрульной полиции.



8. Происходит невиданная провокация, в Аджарии запахло порохом



9. Беспорядки в Аджарии с учетом Карсского договора является плохим русским сценарием



10. Ираклий Гарибашвили оперативно отозвался на происходящее (ничего подобного раньше он не делал)



11. Фаворитом русских является Ираклий Гарибашвили - это было ясно уже в 2016 году



12. Играет ли из-за кулис руками Гарибашвили Бидзина Иванишвили? - Пока не знаю.



13. Уважаемый Уча [Мамацашвили - родственник Б.Иванишвили - ред.], уже примирились с Джанкарашвили [родственник Гарибашвили - ред.]?



Не хотите Европу, хотите железную дорогу через Абхазию и конфедерацию?

Не получится!!!", - пишет Элисо Киладзе.

















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