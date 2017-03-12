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За событиями в Батуми торчат уши России и Гарибашвили - Элисо Киладзе
12.03.2017 15:44
Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе заявляет, что в событиях, произошедших в Батуми вчера, видит след Москвы и бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
"Почему вижу за вчерашними событиями в Батуми след России и Ираклия Гарибашвили?
Постараюсь быть последовательной:
1. Ираклий Гарибашвили после отставки тайно встречался с Вячеславом Сурковым.
2. В январе прошлого года началась кампания против однополых браков, были запланированы беспорядки, за чем должно было последовать возвращение Гарибашвили в политику и создание им партии.
3. План был сорван (о деталях в другой раз)
4. Бывший шеф патрульной полиции Аджарии является кадром Гарибашвили (раньше работал в Кутаиси, именно ему поручил Джанкарашвили арестовать моего ребенка).
5. Его перевели в Гори и на его место назначили начальника из Гори
6. Какой-то провокатор называет аджарцев татаринами и крайне накаляет обстановку.
7. Фанат Гарибашвили, Мераб Гогоберидзе, 4 марта сожалеет и пишет: "Ираклия не хватает стране", и анонсирует акцию по отставке начальника патрульной полиции.
8. Происходит невиданная провокация, в Аджарии запахло порохом
9. Беспорядки в Аджарии с учетом Карсского договора является плохим русским сценарием
10. Ираклий Гарибашвили оперативно отозвался на происходящее (ничего подобного раньше он не делал)
11. Фаворитом русских является Ираклий Гарибашвили - это было ясно уже в 2016 году
12. Играет ли из-за кулис руками Гарибашвили Бидзина Иванишвили? - Пока не знаю.
13. Уважаемый Уча [Мамацашвили - родственник Б.Иванишвили - ред.], уже примирились с Джанкарашвили [родственник Гарибашвили - ред.]?
Не хотите Европу, хотите железную дорогу через Абхазию и конфедерацию?
Не получится!!!", - пишет Элисо Киладзе.
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