Сборная Грузии по регби победила Россию

12.03.2017 20:11 В Тбилиси состоялась встреча между регбийными сборными Грузии и России в рамках Чемпионата Европы 2017 года. Встреча завершилась победой грузинских регбистов 28-14.



Отметим, что первый тайм завершился со счетом 14:0.



Матч на тбилисском стадионе «Динамо- Арене» имени Бориса Пайчадзе проходил при полном аншлаге. Трибуны стадиона вместимостью 55 тысяч зрителей были заполнены практически полностью. К вечеру субботы было распродано уже более 47 тысяч билетов.



На игре присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

















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