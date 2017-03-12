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Сборная Грузии по регби победила Россию
12.03.2017 20:11
В Тбилиси состоялась встреча между регбийными сборными Грузии и России в рамках Чемпионата Европы 2017 года. Встреча завершилась победой грузинских регбистов 28-14.
Отметим, что первый тайм завершился со счетом 14:0.
Матч на тбилисском стадионе «Динамо- Арене» имени Бориса Пайчадзе проходил при полном аншлаге. Трибуны стадиона вместимостью 55 тысяч зрителей были заполнены практически полностью. К вечеру субботы было распродано уже более 47 тысяч билетов.
На игре присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
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