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Грузия примет участие в выставке-ярмарке современного искусства в ОАЭ
12.03.2017 21:57
С 15 по 18 марта в ОАЭ состоится одиннадцатая по счету Международная выставка-ярмарка современного искусства Art Dubai, участие в которой примут 90 галерей из 40 стран мира с работами нескольких сотен как маститых, так и начинающих авторов.
В их числе будут представлены работы грузинских художников Левана Миндиашвили и Константина Миндадзе.
Ярмарка Art Dubai традиционно состоит из трех секций - Modern, Contemporary и Marker. В первой представлены работы уже именитых художников поколения 1970-80 годов, вторая - работы современных художников, скульпторов и графиков, третья - экспериментальная категория, как правило, с фокусом на искусство отдельного региона. Работы грузинских художников будут выставлены в секции Contemporary, в зале выставочного центра Madinat Jumeirah.
Их представляет тбилисская галерея Project ArtBeat, специализирующаяся на продвижении деятелей современного искусства Грузии и Кавказского региона на международной арене, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на страницу галереи в социальной сети Facebook.
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