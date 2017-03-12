Грузия примет участие в выставке-ярмарке современного искусства в ОАЭ

12.03.2017 21:57 С 15 по 18 марта в ОАЭ состоится одиннадцатая по счету Международная выставка-ярмарка современного искусства Art Dubai, участие в которой примут 90 галерей из 40 стран мира с работами нескольких сотен как маститых, так и начинающих авторов.



В их числе будут представлены работы грузинских художников Левана Миндиашвили и Константина Миндадзе.



Ярмарка Art Dubai традиционно состоит из трех секций - Modern, Contemporary и Marker. В первой представлены работы уже именитых художников поколения 1970-80 годов, вторая - работы современных художников, скульпторов и графиков, третья - экспериментальная категория, как правило, с фокусом на искусство отдельного региона. Работы грузинских художников будут выставлены в секции Contemporary, в зале выставочного центра Madinat Jumeirah.



Их представляет тбилисская галерея Project ArtBeat, специализирующаяся на продвижении деятелей современного искусства Грузии и Кавказского региона на международной арене, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на страницу галереи в социальной сети Facebook.















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