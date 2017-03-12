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Народный защитник призывает власти к расследованию вчерашних событий в Батуми


12.03.2017   22:03
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили выразил возмущение по поводу событий, произошедших минувшей ночью в Батуми, и призвал правоохранительные органы к незамедлительному и эффективному расследованию.

Ситуация в городе накалилась после того, как вечером в субботу полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми, с чем не согласился водитель. Спор перерос в потасовку. На улицы города вышли несколько сотен человек с требованием отставки шефа полиции. Стихийная акция переросла в беспорядки. После вмешательства спецназа ситуация в городе стабилизировалась.

"Призываю правоохранительные органы провести полноценное и эффективное расследование для выявления виновников… Власть должна использовать любую возможность, чтобы безопасность граждан была защищена и правонарушители должны ответить перед законом. При этом должна быть расследована правовая основа использования полицией слезоточивого газа и резиновых пуль и случаи превышения служебных полномочий, если такие имели место", — заявил на брифинге Нануашвили.

Народный защитник отметил, что обязанностью власти является в результате полноценного расследования дать исчерпываемый ответ на все те вопросы, которые появились у общества после этих событий.

"Свобода собрания — фундаментальное право человека и государство содействует в реализации этого права, однако события 11 марта вышли за рамки собрания и выражения свободы и переросли в противостояние, которое может включать признаки уголовного дела и административного правонарушения", — подчеркнул Нануашвили.

В течение всей ночи сотрудники управления Аджарии аппарата Народного защитника Грузии находились на месте события и наблюдали за ситуацией. Они до сих пор продолжают свою работу.

Нануашвили выразил сожаление в связи с тем, что акция, которая началась мирно, переросла в насилие, в результате чего люди получили физические травмы, повреждены автомобили и имущество.

Народный защитник призывал премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили изучить те барьеры, которые существуют в правоохранительных ведомствах в направлении управления кризисными ситуациями.

"Мы видели вчера ситуацию, когда у населения было чувство незащищенности и беспомощности в течение нескольких часов. Именно поэтому думаем, что то реагирование было запоздалым", — отметил он.

По словам Нануашвили, невозможно за один день спланировать такую "стихийную, спонтанную акцию" без причин, существующих в обществе, и именно эти причины должны быть детально изучены.






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