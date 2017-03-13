Начальник охраны патриарха проходит подозреваемым по «делу о цианиде» - юрист патриархии

13.03.2017 12:33 Начальник охраны патриарха Сосо Оханашвили, с которым задержанный протоиерей Георигй Мамаладзе имел близкие отношения, является одним из главных подозреваемых по «делу о цианиде». Об этом в интервью газете «Квирис палитра» заявил юрист патриархии Эдишер Карчава.



Что касается допроса секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили, по словам Эдишера Карчава, он не может говорить о деталях, потому что Шорена Тетруашвили подписала документ о неразглашении.



«Шорена ответила на все вопросы прокуратуры. Акцент был сделан на том, якобы госпожа Шорена была заинтересована в задержании отца Георгия. Это ложь, она не обращалась в прокуратуру с требованием о задержании кого бы то ни было. Госпожу Шорену допросили в качестве свидетеля. Я не могу сомневаться в достоверности видеозаписи. Ее аутентичность, фактически, подтверждают и адвокаты отца Георгия. Факты говорят о том, что отец Георгий был заинтересован в приобретении цианида. Отец Георгий встал на плохую дорожку. Он не добился того, что планировал. Хотел ли он кого-то убить, это должна установить прокуратура. Не думаю, что он действовал по своей инициативе. Сама церковь заинтересована в выявлении всех лиц, всех возможных преступных действий. Если отец Георгий имел какие-то намерения, то у него был бы телефонный или другой контакт с находящимися в Германии лицами. А имена этих лиц известны», - заявил Карчава.















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