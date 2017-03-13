Пострадавший в ходе беспорядков в Батуми депутат прооперирован

13.03.2017 13:29 Председатель фракции «Грузинской мечты» в Верховном совете Аджарии Ираклий Чеишвили, пострадавший во время беспорядков в Батуми, прооперирован.



По словам медиков, состояние здоровья пациента на данном этапе удовлетворительное.



Как заявил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе ранее, в больницы Батуми поступили 33 человека, в том числе 15 полицейских. Госпитализация понадобилась и депутату Верховного Совета Аджарии от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклию Чеишвили. В ходе беспорядков в него бросили камень — он “получил травму в области виска и челюсти”















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