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Выводить спецназ после того, как все вокруг разбито, трагикомично - Ника Гварамия


13.03.2017   13:48
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия комментирует запоздалое реагирование МВД Грузии на беспорядки в Батуми. Он считает, что за несвоевременное реагирование должны быть уволены все причастные к руководству этой спецоперацией, включая министра.

"Выход спецназа после того, как все разбили, разгромили, сожгли, и разошлись, был трагикомический постыдный шаг. Причем с заранее заученными возгласами "никакого избиения".

Это называется провальной операцией, и тех начальников, которые дали шпане из 200 человек сжечь Батуми, надо пустить в отставку, министра в том числе"- пишет Ника Гварамия.








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