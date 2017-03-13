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Выводить спецназ после того, как все вокруг разбито, трагикомично - Ника Гварамия
13.03.2017 13:48
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия комментирует запоздалое реагирование МВД Грузии на беспорядки в Батуми. Он считает, что за несвоевременное реагирование должны быть уволены все причастные к руководству этой спецоперацией, включая министра.
"Выход спецназа после того, как все разбили, разгромили, сожгли, и разошлись, был трагикомический постыдный шаг. Причем с заранее заученными возгласами "никакого избиения".
Это называется провальной операцией, и тех начальников, которые дали шпане из 200 человек сжечь Батуми, надо пустить в отставку, министра в том числе"- пишет Ника Гварамия.
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