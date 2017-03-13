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В Тбилиси избили и ограбили 80-летнюю женщину


13.03.2017   14:58
В собственном доме на окраине Тбилиси избита и ограблена 80-летняя женщина, — сообщает телекомпания «Рустави-2».

Ограбление произошло на улице Качрети №22 в районе Санзона.

Неизвестные лица избили пенсионерку Любу Джангирашвили и забрали из ее дома три тысячи долларов. Пострадавшую поместили в больницу.

«Ее привезли из дома, она избита. Мы провели обследования, есть множественные фрагментные переломы костей лица. К этому времени ее состояние стабильное, требуется операция», — сказала врач Майя Маградзе.

Соседи пострадавшей утверждают, что Люба Джангирашвили жила одна, а ее родные находятся за границей.







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