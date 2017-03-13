Александр Первухин: Матч сборных Грузии и России стал праздником регби

13.03.2017 16:52



Капитан сборной РФ Василий Артемьев заявил, что "сборная Грузии-очень сильный и опытный соперник"."Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси, это создает дополнительную мотивацию игрокам, в сборной России много молодых игроков, они впервые играли при таком полном стадионе и очень старались",-отметил он.



Главный тренер сборной Грузии, известный новозеландский специалист Милтон Хейг заявил журналистам, что сборная Грузии "интенсивно готовилась к матчу с Россией"."В нашей сборной вновь играл опытный капитан Мамука Горгодзе, пропустивший в нынешнем году встречи ЧЕ с Бельгией, Германией и Испанией. У нас ряд изменений в команде, мы пригласили в сборную несколько молодых игроков", — отметил Хейг. В свою очередь Горгодзе (выступает за французский клуб "Тулон" )сказал:"Всегда очень приятно играть в Тбилиси при полных трибунах и поддержке зрителей. В сборной Грузии было несколько новобранцев, для них такие матчи очень важны. Сборная России сегодня очень старалась, это был очень красивый матч".



Первый тайм матча завершился победой сборной Грузии со счетом 14:0, во втором шла равная игра и встреча завершилась со счетом 28:14 в пользу сборной Грузии. После матча 60 тысяч зрителей устроили овации участникам матча. Среди зрителей были жители разных городов Грузии, ветераны спорта и действующие атлеты, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, члены правительства и парламента страны,небольшая группа туристов из России, группа специалистов и журналистов из РФ, в их числе члены съемочной группы телеканала "Матч ТВ", которая готовит серию репортаже о регби и о футболе Грузии.



Повышенный интерес к матчу был вызван не только тем, что это был матч ЧЕ, а историей и значимостью встреч этих сборных. Начиная с 1993 года,сборные Грузии и РФ сыграли до вчерашнего матча между собой 20 официальных игр: 18 выиграла Грузия, одна встреча завершилась вничью и один выиграли россияне/в 1993 году/. В нынешнем розыгрыше ЧЕ Грузия выиграла все три игры- с Бельгией в гостях, дома с Германией и в гостях с Испанией, а 12 марта победила сборную РФ. Сборная Грузии лидирует в нынешнем ЧЕ. А сборная РФ в 4 матчах нынешнего ЧЕ одержала одну победу и три матча проиграла.



Сборная Грузии выступала на Кубке мира 2003,2007, 2011 и 2015 годов, завоевала уже право играть на Кубке мира 2019 года.Сборная Грузии 9 раз становилась обладателем Кубка Европейских наций. -0-



Тенгиз Пачкория, для



Прошедший в Тбилиси матч Чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России "стал настоящим праздником регби, праздником спорта". Об этом заявил журналистам в Тбилиси главный тренер сборной РФ Александр Первухин. Он сказал,что 12 марта вечером на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе "была потрясающая атмосфера,атмосфера праздника регби". "На матче на стадионе был полный аншлаг-около 60 тысяч зрителей, всегда приятно играть в Тбилиси в такой обстановке. Благодарю зрителей и игроков обоих команд за то, что все мы стали полноправными участниками этого праздника регби",-сказал Первухин.Капитан сборной РФ Василий Артемьев заявил, что "сборная Грузии-очень сильный и опытный соперник"."Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси, это создает дополнительную мотивацию игрокам, в сборной России много молодых игроков, они впервые играли при таком полном стадионе и очень старались",-отметил он.Главный тренер сборной Грузии, известный новозеландский специалист Милтон Хейг заявил журналистам, что сборная Грузии "интенсивно готовилась к матчу с Россией"."В нашей сборной вновь играл опытный капитан Мамука Горгодзе, пропустивший в нынешнем году встречи ЧЕ с Бельгией, Германией и Испанией. У нас ряд изменений в команде, мы пригласили в сборную несколько молодых игроков", — отметил Хейг. В свою очередь Горгодзе (выступает за французский клуб "Тулон" )сказал:"Всегда очень приятно играть в Тбилиси при полных трибунах и поддержке зрителей. В сборной Грузии было несколько новобранцев, для них такие матчи очень важны. Сборная России сегодня очень старалась, это был очень красивый матч".Первый тайм матча завершился победой сборной Грузии со счетом 14:0, во втором шла равная игра и встреча завершилась со счетом 28:14 в пользу сборной Грузии. После матча 60 тысяч зрителей устроили овации участникам матча. Среди зрителей были жители разных городов Грузии, ветераны спорта и действующие атлеты, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, члены правительства и парламента страны,небольшая группа туристов из России, группа специалистов и журналистов из РФ, в их числе члены съемочной группы телеканала "Матч ТВ", которая готовит серию репортаже о регби и о футболе Грузии.Повышенный интерес к матчу был вызван не только тем, что это был матч ЧЕ, а историей и значимостью встреч этих сборных. Начиная с 1993 года,сборные Грузии и РФ сыграли до вчерашнего матча между собой 20 официальных игр: 18 выиграла Грузия, одна встреча завершилась вничью и один выиграли россияне/в 1993 году/. В нынешнем розыгрыше ЧЕ Грузия выиграла все три игры- с Бельгией в гостях, дома с Германией и в гостях с Испанией, а 12 марта победила сборную РФ. Сборная Грузии лидирует в нынешнем ЧЕ. А сборная РФ в 4 матчах нынешнего ЧЕ одержала одну победу и три матча проиграла.Сборная Грузии выступала на Кубке мира 2003,2007, 2011 и 2015 годов, завоевала уже право играть на Кубке мира 2019 года.Сборная Грузии 9 раз становилась обладателем Кубка Европейских наций. -0-Тенгиз Пачкория, для Грузия Online











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