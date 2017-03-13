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Задержан сын главного критика правительства Грузии
13.03.2017 19:49
В Тбилиси, в районе Сабуртало, задержан сын главного редактора газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, одного из главных критиков правительства и режима Иванишвили.
Об этом сообщила Киладзе в сети Фейсбук.
Как она отмечает, пока не знает, в чем обвиняется ее сын.
"Что бы ни случилось, я вас не боюсь!", - написала Элисо Киладзе
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