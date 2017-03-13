Дело о цианиде: прокуратура продолжает допрос, адвокат требует прекратить «спектакль»

13.03.2017 20:08 В тбилисской тюрьме номер 9 сегодня возобновился допрос протоиерея Георгия Мамаладзе по «делу о цианиде». Допрос, начавшийся после двухнедельного перерыва сегодня в полдень, продолжается уже шесть часов.



Георгий Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства Шорены Тетруашвили — секретаря – референта Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.



Как сообщил журналистам прокурор Джарджи Циклаури, главным вопросом следствия будет происхождение цианида натрия, который, как утверждает прокуратура, был обнаружен в его багаже перед отлетом в Берлин. Прокуратура до сих пор не смогла установить, где и у кого протоиерей приобрел сильнодействующий яд.



Прокуроры допрашивают Мамаладзе и по поводу скрытых видеозаписей, которые были осуществлены во время тайной слежки за ним.



Адвокаты священника, в свою очередь, заявляют, что их подзащитный готов ответить на вопросы сдедствия, если они будут касаться дела. Также защита предлагает следствию опросить в связи с этим делом членов Священного Синода патриархии Грузии.

Протоиерей, глава департамента управления имуществом патриархии и глава медицинской клиники при патриархии Георгий Мамаладзе был задержан 10 февраля в Тбилисском аэропорту. Мамаладзе дал первые показания только 27 февраля и сразу же потребовал дать гарантии безопасности для своей семьи.



Уголовное дело против священнослужителя было возбуждено после обращения в прокуратуру журналиста, знакомого и однофамильца священника Ираклия Мамаладзе. Он же проводил скрытую съемку своих бесед с Мамаладзе, часть которой была обнародована прокуратурой. На основании этих записей прокуратура считает, что протоиерей с 27 декабря интересовался возможностью отравить человека цианидом и, в частности, планировал убийство Тетруашвили ради собственного карьерного роста.



Вместе с тем выяснилось, что несмотря на установленную слежку, прокуратура не знает, у кого священник приобрел цианид. При этом следствие разрабатывает версию о том, что у Мамаладзе были сообщники и планировалось убийство и других лиц.



Несколько интервью по поводу «дела о цианиде» опубликовало сегодня тбилисское издание «Квирис палитра».

Прокурор Арчил Ткешелавшили сообщил изданию, что перед отправлением в Германию Георгий Мамаладзе взял в банке кредит на 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов).



«Подтверждено, что Георгий Мамаладзе направлялся в Германию с сильнодействующим ядом для того, чтобы убить Шорену Тетруашвили. Это его слова. Мамаладзе воспринимал Тетруашвили как помеху, о чем он говорит открыто. Обвиняемый настолько ненавидит пострадавшую, что во время допроса он не сдержался и сказал, что был бы рад ее смерти. Адвокаты заставили изъять это из протокола, хотя это зафиксировано на видеокамеру», — сказал прокурор.



«В деле есть и другие доказательства, на основании которых мы предполагаем, что Мамаладзе планировал и другое убийство. Установлено, что перед отправлением в Германию, Георгий Мамаладзе посетил Батуми, где взял в банке кредит на 30 тысяч лари. После этого он не связывался с Ираклием Мамаладзе (который по согласованию со следствием должен был приобрести цианид, как об этом его просил священник – примечание НГ). У обвиняемого во время задержания обнаружили 4 500 евро и 500 долларов – это около 14 тысяч лари, все оставшееся от кредита он потратил до поездки в Германию. Кому он уплатил деньги и у кого купил цианид, над этим работает расследование», — отметил прокурор Арчил Ткешелавшили.



Юрист патриархии Эдишер Карчава, в свою очередь, сообщил, что подозреваемым в причастности к делу о цианиде может стать бывший начальник охраны патриарха Сосо Оханашвили, который подал в отставку сразу после скандала.

«Я не могу сомневаться в подлинности тех видеоматериалов, которые прокуратура представила общественности. Их аутентичность фактически подтверждают адвокаты отца Георгия. Факты свидетельствуют о том, что отец Георгий был заинтересован в покупке цианида. Он встал на очень плохой путь. Он не выполнил то, что хотел. Хотел ли он кого-то отравить, должно выяснить следствие. Не думаю, что он действовал по своей инициативе. Сама Церковь заинтересована, чтобы были выявлены все лица, все возможные преступные действия», — сказал Эдишер Карчава.



Он отметил, что если у отца Георгия был какой-то умысел, то у него был бы телефонный или другой контакт с находящимися в Германии лицами, круг которых известен. Юрист патриархии подчеркнул, что «следствие уже допросило того человека, с которым у отца Георгия были близкие отношения и контакты».



На вопрос, имеет ли он в виду Сосо Оханашвили, юрист патриархии ответил утвердительно. «Да, я имею в виду начальника охраны. Один из главных подозреваемых в этом деле, с кем у отца Георгия были близкие отношения, это Сосо Оханашвили», — отметил Карчава.



Следует отметить, что Сосо Оханашвили является зятем батумского митрополита Димитрия. Обвиняемый протоиерей Георгий Мамаладзе также считается представителем того крыла в патриархии, которое поддерживает избрание в будущем на пост патриарха именно владыки Димитрия – он племянник Илии Второго. Многие эксперты считают, что скандал с цианидом является следствием борьбы между возможными претендентами на престол патриарха. Одну из центральных ролей в этом процессе играет и влиятельная секретарь патриарха Шорена Тетруашвили.



Именно после того, как митрополит Чкондидский Петр подверг острой критике Шорену Тетруашвили в прессе и на телевидении, заседание Священного Синода на прошлой неделе запретило высокопоставленным духовным лицам общаться с прессой по поводу возникшего скандала.



Между тем адвокат протоиерея Михаил Рамишвили вновь призвал прокуратуру прекратить дело против его подзащитника, которое называет «спектаклем».

«Я не раз обращался в прокуратуру с предложением прекратить дело. Пока я молчу, так как соблюдаю интересы государства и патриархии, но если дело не будет прекращено … я знаю очень много. Я жду расследования, а затем этому будет дан ход. Придется на суде допрашивать всех 47 членов Синода, у меня много материалов, и советую им, прекратить этот спектакль», — заявил адвокат Михаил Рамишвили в интервью изданию «Квирис палитра».





"Новости-Грузия"











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