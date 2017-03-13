Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главред «Хроника+»: Когда сыну пытались подложить наркотики, он сбежал, и его сбили машиной


13.03.2017   22:58
Главред "Хроника+" Элисо Киладзе рассказала последнюю информацию, связанную с задержанием ее сына. По ее словам, задержание происходило за Дворцом спорта, и когда пытались подложить ему наркотики, он убежал, после чего его сбили машиной.

"Последняя информация такова - задержание произошло за Дворцом спорта. Когда пытались подложить наркотики - сбежал, его сбили машиной, в бессознательном положении наложили наручники.

Теперь слушайте подлецы - с завтрашнего утра поставлю на ноги весь Тбилиси, затем всю Грузию. На защиту своих и чужих детей!

Акции проведут у домов барыг Мгебришвили (глава МВД - ред.), Изория (глава Минобороны - ред.) и Гогашвили (сотрудник СГБ - ред.), которые продают "именные" наркотики.

Вам меня не сломить!!!", - пишет Элисо Киладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии на 18% вырос внешнеторговый оборот
Ryanair выходит на грузинский рынок
Возможные последствия введения в Грузии системы страхования депозитов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Выборы в Абхазии нелигитимны в условиях оккупации - президент Грузии
Проблема электроснабжения Абхазии будет острой в течение 5-6 лет - Леван Мебония
Затулин требует квоту для русских в абхазском «парламенте»
В менее чем половине округов «выборы» завершились в первом же туре
Каладзе: В ходе реабилитации Ингури ГЭС дефицита электроэнергии в Абхазии не будет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Батуми начал разбирательства по факту ночных беспорядков в городе, семерых фигурантов арестовал
В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов
Грузинские регбисты одержали победу над сборной России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна