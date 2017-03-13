Главред «Хроника+»: Когда сыну пытались подложить наркотики, он сбежал, и его сбили машиной

13.03.2017 22:58 Главред "Хроника+" Элисо Киладзе рассказала последнюю информацию, связанную с задержанием ее сына. По ее словам, задержание происходило за Дворцом спорта, и когда пытались подложить ему наркотики, он убежал, после чего его сбили машиной.



"Последняя информация такова - задержание произошло за Дворцом спорта. Когда пытались подложить наркотики - сбежал, его сбили машиной, в бессознательном положении наложили наручники.



Теперь слушайте подлецы - с завтрашнего утра поставлю на ноги весь Тбилиси, затем всю Грузию. На защиту своих и чужих детей!



Акции проведут у домов барыг Мгебришвили (глава МВД - ред.), Изория (глава Минобороны - ред.) и Гогашвили (сотрудник СГБ - ред.), которые продают "именные" наркотики.



Вам меня не сломить!!!", - пишет Элисо Киладзе.















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