Аппарат Омбудсмена подтверждает наличие телесных повреждений у задержанного сына главреда «Хроника+»

14.03.2017 11:16 По словам уполномоченного народного защитника, Левана Бегиашвили, у сына журналиста Элисо Киладзе, Давида Харшиладзе, задержанного по обвинению в незаконной покупке-хранении наркотического средства, на теле отмечаются травмы.



Уполномоченный народного защитника вчера вечером посетил Давида Харшиладзе.



"Его задержали с использованием непропорциональной силы. Имело место его физическое и словесное оскорбление. По его пояснениям, имели место и другие процессуальные нарушения. Визуально в области лба отмечается небольшая травма, которую, по его словам, он получил во время задержания. А также есть другие повреждения, которые, по его же словам, не связаны с задержанием"- заявил Бегиашвили.



Сотрудники департамента криминальной полиции Главного управления борьбы против незаконного оборота наркотиков Министерства внутренних дел вчера "на основании оперативной информации" задержали сына журналиста Элисо Киладзе, Давида Харшиладзе.



Давид Харшиладзе задержан по части первой статьи 260 УК Грузии, что подразумевает незаконное изготовление, производство, покупку, хранение, перевозку, пересылку, или сбыт наркотического средства, его аналога, или прекурсора, и предусматривает пресечение свободы сроком до 11 лет.



Как сообщила вчера Элисо Киладзе, ее сына задержали у Дворца спорта. После того, как ему пытались подложить наркотики, он сбежал, но его сбили машиной, и он находился в бессознательном положении, когда на него наложили наручники.



Элисо Киладзе также сообщила, что ее сыну дважды провели наркотест, но след наркотического средства в крови не подтвердился.



Она также отмечает, что автомашина, на которой ее сын передвигался, не опечатана, обыск не проводился ни в машине, ни дома. Наркотики ему подложили, а личный обыск проводился не при свидетелях.

















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