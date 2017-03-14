В Батуми были задержаны не 40, а 66 человек - аппарат омбудсмена

14.03.2017 11:41 Аппарат народного защитника продолжает мониторинг задержанных в субботу в ходе беспорядков в Батуми.



В представительстве народного защитника Аджарии говорят о разных данных из Министерства внутренних дел, и заявляют, что на акции три дня назад были задержаны 66 человек, а не 40, как распространило силовое ведомство.



"Сейчас проводится перепроверка, мы хотим встретиться со всеми людьми, которые были задержаны. Важно, чтобы следствие дало ответ, началась ли акция спонтанно, была ли она заранее спланирована, и кто участвовал в ней. Призываем правительство, премьера, пересмотреть пробелы, имеющиеся в их плане управления кризисов"- заявила Циала Катамадзе.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

