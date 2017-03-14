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В Батуми были задержаны не 40, а 66 человек - аппарат омбудсмена
14.03.2017 11:41
Аппарат народного защитника продолжает мониторинг задержанных в субботу в ходе беспорядков в Батуми.
В представительстве народного защитника Аджарии говорят о разных данных из Министерства внутренних дел, и заявляют, что на акции три дня назад были задержаны 66 человек, а не 40, как распространило силовое ведомство.
"Сейчас проводится перепроверка, мы хотим встретиться со всеми людьми, которые были задержаны. Важно, чтобы следствие дало ответ, началась ли акция спонтанно, была ли она заранее спланирована, и кто участвовал в ней. Призываем правительство, премьера, пересмотреть пробелы, имеющиеся в их плане управления кризисов"- заявила Циала Катамадзе.
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