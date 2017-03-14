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В тбилисских кафе отметят всемирный день поэзии


14.03.2017   12:26
В рамках всемирного дня поэзии 20 и 21 марта компания «Юлиус Майнл» (Julius Meinl) проведет в Тбилиси свою международную акцию «Заплати стихами». Об этом сообщается на фейсбук-странице популярного бренда по производству кофе и чая.

Все желающие могут присоединится к всемирной акции, которая пройдет в тбилисских кафе, входящих в сеть «Юлиус Майнл».

Для этого нужно: заказать кофе или чай от «Юлиус Майнл» и записать на брендированном листе бумаги стихотворение (экспромт собственного сочинения или уже известное) — этим стихотворением участник акции и платит за свой заказ.

В Тбилиси подключиться к акции уже выразили желание кафе «Tiffani Bar Tbilisi», «Terasa», «Funicular», «Tiflis brunch», «Accent», «Bar 26», «У Барбарэ», «Guinness» и «Julius Meinl coffee corner».

Проект «Вдохновение в каждой чашке» – глобальная инициатива бренда «Юлиус Майнл», которая проводится ежегодно уже несколько лет и с каждым разом становится все масштабнее.

В прошлом году участие в проекте «Заплати стихами» приняли около 100 тысяч человек в 34 странах мира.
Компания позиционирует проект как способ объединения профессиональных поэтов и поэтов-любителей.

«Вдохновение в каждой чашке» обеспечивает каждому из нас маленький кусочек свободы, где деньги заменены поэзией. Вместо денег или кредитных карт люди могут использовать эмоции как альтернативную валюту», — так описывает проект международный посол компании художник Роберт Монтгомери.

"Новости-Грузия"





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