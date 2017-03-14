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JAMIROQUAI примет участие в Батумском джаз-фестивале


14.03.2017   14:21
Британская группа JAMIROQUAI примет участие в Батумском джаз-фестивале.

Как сообщают организаторы мероприятия, 11-й джаз-фестиваль пройдет на Черноморском побережье 27-30 июля. На сей раз, в его рамках также будут представлены известные в мире исполнители.

Участниками фестиваля в 2017 году будут: JAMIROQUAI, JOSS STORE, DE LA SOUL, CORY HENRY AND THE APOLSTLES, MR ROBOTS. Откроет фестиваль концерт CORY HENRY AND THE APOSTLES.

Продажа билетов начнется 27 марта в 09:00.






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