JAMIROQUAI примет участие в Батумском джаз-фестивале

14.03.2017 14:21 Британская группа JAMIROQUAI примет участие в Батумском джаз-фестивале.



Как сообщают организаторы мероприятия, 11-й джаз-фестиваль пройдет на Черноморском побережье 27-30 июля. На сей раз, в его рамках также будут представлены известные в мире исполнители.



Участниками фестиваля в 2017 году будут: JAMIROQUAI, JOSS STORE, DE LA SOUL, CORY HENRY AND THE APOLSTLES, MR ROBOTS. Откроет фестиваль концерт CORY HENRY AND THE APOSTLES.



Продажа билетов начнется 27 марта в 09:00.















