Грузинские стартаперы предстали на Eurasian mobile Challenge

14.03.2017 14:33 Впервые в истории всемирного мобильного конгресса по содействию компании телекоммуникаций и новых технологий Beeline грузинские стартаперы предстали со своими инновационными проектами.



Победитель Eurasian mobile Challenge, стартап Treepex, попавший в топ-пятерку более чем среди 2 500 участников, является инновационным подходом с точки зрения посадки деревьев. С применением новых технологий с одной стороны Treepex предлагает потребителям использовать посадку дерева, как подарок для разных случаев, а компаниям предлагает как зеленый маркетинговый инструмент, чтобы они могли привлечь больше потребителей и соответственно, увеличить продажи.



На всемирном мобильном конгрессе также был представлен грузинский стратап RehabGlove. Это электронные перчатки, которые посредством специального программного обеспечения помогают потребителям в реабилитации конечностей, поврежденных в результате инсульта или других травм.



Mobile World Congress ежегодно проводится в Барселоне, где весь мир знакомится с новыми технологическими достижениями и тенденциями. В текущем году на Mobile World Congress присутствовали 108 000 гостей из 208 стран. В выставке приняли участие свыше 2 500 компаний, которые представили инвесторам и гостям конгресса свои инновационные проекты.



"Мы горды тем, чем на всемирной технологической карте отмечена и Грузия, и в этом есть скромный вклад Beeline. Количество аппликантов конкурса Eurasian mobile Challenge ощутимо возрастает из года в год, и мы убеждены, что мы откроем еще многих талантливых молодых людей с новыми инновационными и интересными проектами"- отметил генеральный директор Beeline Георгий Ткешелашвили.

















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