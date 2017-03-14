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В планировании спецоперации против моего сына участвовал замглавы СГБ - Киладзе


14.03.2017   15:02
В планировании спецоперации непосредственно был включен заместитель начальника СГБ – заявила в эфире "Рустави 2" главный редактор газеты "Хроника +" Элисо Киладзе по поводу вчерашнего задержания ее сына.

По ее утверждению, со стороны правоохранителей имели место словесное и физическое оскорбление, и фальсификация вещественных доказательств.

По утверждению Элисо Киладзе, заместитель руководителя Службы государственной безопасности Иосиф Гогашвили непосредственно участвовал в происшествии. По ее же словам, семья узнала о происшедшем только спустя четыре часа после задержания.

Согласно ее информации, провели наркологическую проверку, в результате чего оказалось, что задержанный не находился под воздействием наркотического вещества.

"Он чист, не находился под воздействием наркотического вещества, эти образцы в запломбированном состоянии дополнительно перевезли на экспертизу. Пока мы не знаем, что в двух пакетах, это неопределенные порошки, поэтому совершенно непонятно, почему началось следствие по статье 260. Не обыскали его жилую квартиру, так же как и не обыскали его автомашину, на которой он передвигался.

Машина не опечатана, мы ее просто забрали, и стоит у его жилого дома. Что касается других деталей, прямо говорю, что в планировании спецоперации непосредственно был включен заместитель начальника СГБ Иосиф Гогашвили, с которым у меня давнее противостояние.

Мне по имени и фамилии известно о тех двух информаторах, есть фото с их лицами. Очевидцы сказали, что там с утра целый день была мобилизована полиция. Я знаю, с кем была телефонная коммуникация у моего сына, один из них был задержан именно на наркотиках, на довольно большом количестве наркотиков, и две недели назад его освободили"- заявила Элисо Киладзе.







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