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Четверых участников батумской акции оштрафовал почти на 100 долларов каждого


14.03.2017   15:42
Суд вынес решение оштрафовать на 250 (ок. 100 долл.) лари 4 лиц, задержанных на акции в Батуми В отношении каждого из 4-х задержанных на акции в Батуми – Мамуки Беридзе, Цотне Абуладзе, Александра Базагчяна и Зазы Коколадзе, суд вынес решение о штрафе в размере 250 лари.

Дело рассмотрел судья Гоча Путкарадзе. Обвинение задержанным вынесено в соответствии со ст. 173 (неподчинение законным требованиям или распоряжениям полицейского) и ст. 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений.

Судебный процесс еще одного лица, задержанного в ходе батумских событий, Наримана Ломинадзе, перенесен. По решению судьи Батумского городского суда Гочи Путкарадзе, Ломинадзе дан дополнительно один день, чтобы представить суду доказательства того, что он не находился на акции. Судья назначил процесс на завтра, в 15:00, на нем задержанный должен представить данные доказательства.

11-12 марта участники акции у главного управления полиции Аджарии в Батуми сожгли несколько автомобилей, в том числе, полицейских, а также уничтожили различную инфраструктуру.






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