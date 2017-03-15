Чемпиона мира по кикбоксингу Ираклия Гвинджилия задержали в России по запросу Украины

15.03.2017 10:17 Сотрудники Национального бюро Интерпола МВД России задержали четырёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу Ираклия Гвинджилия за кражу денежных средств на территории Украины. Об этом, как передают российские СМИ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Гвинджилия находился в международном розыске с 2012 года, после того как Житомирский суд Украины приговорил его к трём годам лишения свободы за совершение кражи. По версии следствия, находясь на спортивно-тренировочной базе под Житомиром кикбоксер украл деньги у посетителя кафе на автозаправочной станции.



Отметим, Гвинджилия совершал преступления и на территории России. В 2015 году он попался на краже 70 тысяч рублей у помощника лидера ЛДПР в московском кафе "Шоколадница", однако был отпущен под подписку о невыезде.



Ираклий Гвинджилия тренировался сперва в грузинской сборной по кикбоксингу, он является многократным чемпионом страны. В 2004 году стал чемпионом мира К-1. Свой успех он повторял ещё трижды.















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