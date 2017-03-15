В Тбилисском Университете бизнеса и технологий можно получить диплом британского вуза

15.03.2017 11:41 Посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит и ректор грузинского Университета бизнеса и технологий Михаил Батиашвили открыли сегодня в вузе «Региональное пространство британского образования». Новое отделение будет осуществлять совместные образовательные проекты с британскими вузами в области бакалаврских и магистерских программ.



Благодаря этому сотрудничеству студенты в Грузии, в том числе и зарубежные, смогут получить диплом британского вуза и получить знания, отвечающие международным стандартам трудового рынка.



Попасть на бакалаврские программы «Регионального пространства британского образования» можно после сдачи Единых Национальных Экзаменов.



Грузинский вуз уже сотрудничает с двумя ведущими высшими учебными заведениями Великобритании – «Oxford Brookes University» и «Staffordshire University».



«Oxford Brookes University» осуществит в Грузии бакалаврскую программу бизнес-администрирования в финансах, а «Staffordshire University» — программу бизнес-администрирования в менеджменте.



В «Региональном пространстве британского образования» запланированы тренинги, семинары, а также разные программы по студенческому обмену с Великобританией.



«Между Великобританией и Грузией много общего, но думаю, что образовательные союзы — самые важные для обеих стран. Как посол Великобритании я хочу, чтобы мы еще больше расширили эти союзы», — заявил Маккензи Смит.



Ректор Университета бизнеса и технологий, в свою очередь, отметил, что образовательные программы предложат не только грузинским студентам, но и учащимся из других стран.



«Открытие «Пространства британского образования» в Университете бизнеса и технологий подразумевает получение британского образования и британского диплома на базе нашего университета для любого студента. Это беспрецедентный проект, у которого в Грузии реально нет аналога», — сказал Батиашвили.

















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