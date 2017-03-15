Омбудсмен: Игрушки на рынке Грузии создают опасность здоровью несовершеннолетних

15.03.2017 12:09 По информации народного защитника Учи Нануашвили, игрушки, которые продаются на рынке Грузии, создают опасность здоровью несовершеннолетних.



В заявлении аппарата омбудсмена говорится, что народному защитнику стало известно, что неправительственная организация "Центр стратегических исследований и развития Грузии" отправил куклы десяти наименований, купленные в магазинах Тбилиси, в Германию, в аккредитованную лабораторию по проверке безопасности игрушек. Согласно полученному ответу, в девяти куклах из десяти было обнаружено большое количество вредного для здоровья вещества.



По их же сообщению, 9 марта текущего года народный защитник обратился к правительству Грузии с рекомендацией в связи с мерами, которые следует принять с целью безопасности игрушек, существующих на рынке Грузии, и защиты здоровья несовершеннолетних.



"К сожалению, сближение законодательства Грузии с директивой нового подхода Евросоюза "О безопасности игрушек", предусмотрено только к 2019 году. Народный защитник Грузии считает, что исходя из результатов исследования Центра стратегических исследований и развития Грузии, с целью защиты лучших интересов, здоровья, и безопасности несовершеннолетних необходимо срочно сделать действенные шаги, и выполнить директиву "О безопасности игрушек" до 1 сентября 2019 года.



Следует отметить, что международные правовые акты и национальное законодательство устанавливают позитивное и негативное обязательство государства, осуществить эффективные меры с целью защиты здоровья и жизни несовершеннолетних; А отсутствие контроля может создать угрозу этим благам.



Народный защитник Грузии обратился к правительству Грузии, отреагировать на результаты исследования, проведенного Центром стратегических исследований и развития Грузии; Сделать действенные шаги с точки зрения надзора за рынком с целью защиты права жизни и здоровья несовершеннолетних, и в рамках обязательств, предусмотренных директивой "О безопасности игрушек" запланировать, и осуществить до 2019 года конкретные действия для упорядочения законодательной и институциональной базы в рамках обязательства государства"- говорится в заявлении.

















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