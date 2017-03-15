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Мужчина 65 лет скончался во время управления автомашиной в Рустави


15.03.2017   13:12
В Рустави произошел несчастный случай. Водитель легковой автомашины скончался во время управления транспортом. Предположительно, от сердечного приступа.

Инцидент произошел на улице Георгия Николадзе. На месте мобилизованы патрульная и криминальная полиции.

По имеющейся информации, мужчине примерно 65 лет.

Повреждены ли другие автомашины или какие-либо объекты, пока не сообщается.






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