Мужчина 65 лет скончался во время управления автомашиной в Рустави

15.03.2017 13:12 В Рустави произошел несчастный случай. Водитель легковой автомашины скончался во время управления транспортом. Предположительно, от сердечного приступа.



Инцидент произошел на улице Георгия Николадзе. На месте мобилизованы патрульная и криминальная полиции.



По имеющейся информации, мужчине примерно 65 лет.



Повреждены ли другие автомашины или какие-либо объекты, пока не сообщается.















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