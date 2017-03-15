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Мужчина 65 лет скончался во время управления автомашиной в Рустави
15.03.2017 13:12
В Рустави произошел несчастный случай. Водитель легковой автомашины скончался во время управления транспортом. Предположительно, от сердечного приступа.
Инцидент произошел на улице Георгия Николадзе. На месте мобилизованы патрульная и криминальная полиции.
По имеющейся информации, мужчине примерно 65 лет.
Повреждены ли другие автомашины или какие-либо объекты, пока не сообщается.
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