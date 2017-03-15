Представитель Омбудсмена стал свидетелем циничного и оскорбительного отношения к задержанному сыну главреда «Хроника+»

15.03.2017 13:35 Народный защитник Грузии обратился к МВД начать дисциплинарное делопроизводство по делу о задержанном на днях сыне главного редактора главной оппозиционной газеты "Хроника+". В связи с этим аппарат омбсдумена распространил специальное заявление, в котором говорится о циничном, грубом и оскорбительном отношении полицейских к задержанному.



"Свидетелем факта циничного, провоцирующего конфликт, матерного и оскорбительного отношения 13 2017 года лично стал поверенный Народного защитника, который навестил задержанного Д.Х. в полиции, кабинете наркологического проверки и изоляторе временного содержания.



В рамках реагирования "Горячей линии" аппарата Омбудсмена, представитель Народного защитника навестил Д.Х в департаменте полиции Тбилиси. Во время посещения им департамента полиции проходил допрос Д.Х. с участием адвоката и прокурора. По завершении допроса у задержанного взяли образец для экспертизы, провели наркологическую проверку и перевели в изолятор. В течение всего этого процесса представитель Народного защитника находился с задержанным.



По возвращении из наркологического, находящийся у входа в здание полиции один из сторонников задержанного выкрикнул в адрес полицейского. После входа в здание этот полицейский задержанному выразил недовольство по поводу окрика и в его присутствии нанес словесное оскорбление автору выкрика, который был близким задержанного. Свидетелем этого факта стал представитель Омбудсмена.



Задержанный при встрече с представителем Омбудсмена дополнительно разъяснил, что полицейские ему нанесли словесные оскорбления в процессе задержания (вечернее время 13 марта 2017 года) и использовали в его отношении непропорциональную силу. У задержанного отмечалось покраснение в области лба, которое, по его словам, является результатом полученного во время задержания повреждения. Он также разъяснил, что его задержали по обвинению в незаконном хранении-приобретении наркотических веществ, однако, по его словам, наркотические вещества ему "подложили" и они ему не принадлежат.



Народный защитник обратился 14 марта 2017 года к министру внутренних дел с предложением начать дисциплинарное делопроизводство по факту неэтичных действий полицейских. Народный защитник считает, что неадекватный ответ на подобные действия наносят ущерб авторитету министерства внутренних дел и вызывают потеряю доверия полиции среди населения.



Народный защитник Грузии призывает служащих МВД сохранять спокойствие в любой ситуации и осуществлять служебные обязанности с соблюдением этических норм и уважением прав человека. Что касается возможного превышения силы - аппарат Народного защитника Грузии уже обратился к Главной прокуратуре Грузии и потребовал реагирования и расследования данного факта.



Аппарат Народного защитника продолжит мониторинг данного дела", - говорится в заявлении Народного защитника Грузии Учи Нануашвили.

















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