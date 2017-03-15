В Тбилиси побывала одна из самых необычных танцевальных трупп мира Candoco Dance Company

15.03.2017 14:10



Формула успеха Candoco



В родной Великобритании Candoco Dance Company (в переводе с англ. «can do» - «могу делать») успешно функционирует уже четверть века. Коллектив был основан в 1991 году танцорами и хореографами Селестом Дандекером и Адамом Бенджамином как танцевальный кружок, который раз в неделю посещали люди с ограниченными и неограниченными возможностями, мечтающими танцевать.



Сам Селест Дандекер оказался в инвалидной коляске после несчастного случая. И, вскоре заметив, что между людьми с ограниченными возможностями и остальным миром существуют большие барьеры, он начал со страстью и рвением продвигать идеи инклюзивности в искусстве, в частности, в современном танце.



Очень скоро группа, подключившая к своей деятельности многих профессиональных танцовщиков и хореографов со всего мира, стала профессиональным танцевальным коллективом, предлагающим публике впечатляющие, яркие и креативные представления.



Сегодня Candoco знамениты не только на своей родине, но и считаются в мире культовым интегрированным театром. В 2012-м году вместе с группой Coldplay они выступали на закрытии Параолимпийских игр в Лондоне, а в 2015-м завоевали британскую театральную премию The UK Theatre Award в номинации «Достижение в танце».



«Главные ценности, которых мы придерживаемся – это креативность и физическая тренировка с фокусом на тело и возможности человека. Мы работаем над совершенствованием и оттачиванием мастерства своих способностей, находя вдохновение друг в друге, и постоянно развиваясь. Именно наше многообразие и непохожесть являются главным источником творческой инспирации», - говорит художественный руководитель театра Стайн Нильсен (Stine Nilsen).



От терапии к искусству



Танец – это свобода, открывающая бесконечные возможности для всех. Candoco против различий, в том числе и с медицинской точки зрения. Его танцовщики - это равные по исполнительскому мастерству, силе, ловкости, таланту и артистичности люди. И показывают они это в каждой своей постановке, полной сложных номеров, почти акробатической выдержки и тренировки, безупречной легкости и жизнеутверждающей красоты искусства, вызывающего катарсис.



Худрук инклюзивного коллектива отрицает свойство терапевтической направленности своей труппы, утверждая, что Candoco - это не терапия, а подлинное искусство: «Мы никому не помогаем, мы творим искусство и поднимаем на его на высший уровень. Наши методы – это постоянная учеба и совершенство своих возможностей на сцене».



В данный момент Candoco Dance Company состоит из семи постоянных танцоров: это Меган Армишоу (Megan Armishaw) и Адам Гейн (Adam Gain) из Лондона, Джоэл Браун из США (Joel Brown), Таня Эрхарт (Tanja Erhart) из Австрии, Джейсон Мабана (Jason Mabana) из Бельгии, Лора Пате (Laura Petay) из Франции и датчанин Токе Брони Стрендбай (Toke Boni Strandby). У каждого из них своя личная история, но единая цель: показать, что танцевать может каждый, вне зависимости от физических возможностей.



Британский коллектив перманентно развивается, проводит профессиональные тренинги и мастер-классы, сотрудничает с коллегами и заинтересованными лицами в других странах. И несмотря на многие сложности, в том числе с трудоустройством в инклюзивном проекте, а также некоторым негативным восприятием публики представлений на сцене с участием артистов с ОВЗ, все эти 25 лет театр хранит верность своему девизу: «Чтобы мы ни делали – мы должны это делать блестяще!»



Грузия берет пример с Candoco В Грузии по данным на 2017 год насчитывается около 125-130 тысяч людей с ОВЗ. И если еще несколько лет тому назад люди с ограниченными возможностями были стигматизированы и мало включены в культурно-общественную жизнь страны, сейчас эта ситуация понемногу налаживается.



«Мы должны вселить веру в людей с ОВЗ, чтобы они поверили в себя и в собственные силы.



И тогда у них появится желание и стимул включиться в культурную деятельность страны. И таким образом у нас снимутся многие барьеры. А что касается государства, то оно готово всячески поддержать этих людей: как выслушать, так и профинансировать их предложения и проекты», - говорит советник председателя комитета по образованию, науке и культуре парламента Грузии Шота Маглакелидзе.



После первого выступления британского коллектива Candoco Dance Company в Тбилиси в 2013 году, грузинская аудитория была настолько впечатлена творчеством инклюзивной танцевальной группы, что вскоре в столице Грузии была создана Федерация спортивных танцев на колясках. Сегодня этот коллектив успешно работает в стране и занимает призовые места на профессиональных соревнованиях за рубежом. А в этом году Федерация планирует перерождение в Инклюзивный танцевальный театр, который не только привлечет лиц с ОВЗ в современное танцевальное искусство, но и поделится этим искусством со всем миром. И это только начало.



В Тбилиси побывала одна из самых необычных танцевальных трупп мира — Candoco Dance Company из Великобритании, приглашенная Британским Советом в Грузию, а также в Азербайджан, Армению и Украину. Уникальность этого творческого проекта состоит в том, что танцевальный коллектив объединяет артистов с ограниченными возможностями и без них.В родной Великобритании Candoco Dance Company (в переводе с англ. «can do» - «могу делать») успешно функционирует уже четверть века. Коллектив был основан в 1991 году танцорами и хореографами Селестом Дандекером и Адамом Бенджамином как танцевальный кружок, который раз в неделю посещали люди с ограниченными и неограниченными возможностями, мечтающими танцевать.Сам Селест Дандекер оказался в инвалидной коляске после несчастного случая. И, вскоре заметив, что между людьми с ограниченными возможностями и остальным миром существуют большие барьеры, он начал со страстью и рвением продвигать идеи инклюзивности в искусстве, в частности, в современном танце.Очень скоро группа, подключившая к своей деятельности многих профессиональных танцовщиков и хореографов со всего мира, стала профессиональным танцевальным коллективом, предлагающим публике впечатляющие, яркие и креативные представления.Сегодня Candoco знамениты не только на своей родине, но и считаются в мире культовым интегрированным театром. В 2012-м году вместе с группой Coldplay они выступали на закрытии Параолимпийских игр в Лондоне, а в 2015-м завоевали британскую театральную премию The UK Theatre Award в номинации «Достижение в танце».«Главные ценности, которых мы придерживаемся – это креативность и физическая тренировка с фокусом на тело и возможности человека. Мы работаем над совершенствованием и оттачиванием мастерства своих способностей, находя вдохновение друг в друге, и постоянно развиваясь. Именно наше многообразие и непохожесть являются главным источником творческой инспирации», - говорит художественный руководитель театра Стайн Нильсен (Stine Nilsen).Танец – это свобода, открывающая бесконечные возможности для всех. Candoco против различий, в том числе и с медицинской точки зрения. Его танцовщики - это равные по исполнительскому мастерству, силе, ловкости, таланту и артистичности люди. И показывают они это в каждой своей постановке, полной сложных номеров, почти акробатической выдержки и тренировки, безупречной легкости и жизнеутверждающей красоты искусства, вызывающего катарсис.Худрук инклюзивного коллектива отрицает свойство терапевтической направленности своей труппы, утверждая, что Candoco - это не терапия, а подлинное искусство: «Мы никому не помогаем, мы творим искусство и поднимаем на его на высший уровень. Наши методы – это постоянная учеба и совершенство своих возможностей на сцене».В данный момент Candoco Dance Company состоит из семи постоянных танцоров: это Меган Армишоу (Megan Armishaw) и Адам Гейн (Adam Gain) из Лондона, Джоэл Браун из США (Joel Brown), Таня Эрхарт (Tanja Erhart) из Австрии, Джейсон Мабана (Jason Mabana) из Бельгии, Лора Пате (Laura Petay) из Франции и датчанин Токе Брони Стрендбай (Toke Boni Strandby). У каждого из них своя личная история, но единая цель: показать, что танцевать может каждый, вне зависимости от физических возможностей.Британский коллектив перманентно развивается, проводит профессиональные тренинги и мастер-классы, сотрудничает с коллегами и заинтересованными лицами в других странах. И несмотря на многие сложности, в том числе с трудоустройством в инклюзивном проекте, а также некоторым негативным восприятием публики представлений на сцене с участием артистов с ОВЗ, все эти 25 лет театр хранит верность своему девизу: «Чтобы мы ни делали – мы должны это делать блестяще!»Грузия берет пример с Candoco В Грузии по данным на 2017 год насчитывается около 125-130 тысяч людей с ОВЗ. И если еще несколько лет тому назад люди с ограниченными возможностями были стигматизированы и мало включены в культурно-общественную жизнь страны, сейчас эта ситуация понемногу налаживается.«Мы должны вселить веру в людей с ОВЗ, чтобы они поверили в себя и в собственные силы.И тогда у них появится желание и стимул включиться в культурную деятельность страны. И таким образом у нас снимутся многие барьеры. А что касается государства, то оно готово всячески поддержать этих людей: как выслушать, так и профинансировать их предложения и проекты», - говорит советник председателя комитета по образованию, науке и культуре парламента Грузии Шота Маглакелидзе.После первого выступления британского коллектива Candoco Dance Company в Тбилиси в 2013 году, грузинская аудитория была настолько впечатлена творчеством инклюзивной танцевальной группы, что вскоре в столице Грузии была создана Федерация спортивных танцев на колясках. Сегодня этот коллектив успешно работает в стране и занимает призовые места на профессиональных соревнованиях за рубежом. А в этом году Федерация планирует перерождение в Инклюзивный танцевальный театр, который не только привлечет лиц с ОВЗ в современное танцевальное искусство, но и поделится этим искусством со всем миром. И это только начало.











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