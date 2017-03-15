Программа метадоновой заместительной терапии в Грузии станет бесплатной

15.03.2017 17:56 Метадоновая заместительная терапия в рамках государственной программы с лета станет бесплатной. Пациентам больше не придется платить часть суммы за лечение. Об этом заявил на брифинге руководитель Центра психического здоровья и превенции наркомании Лаша Киладзе.



Стоимость ваучера на метадоновую заместительную терапию составляет 215 лари (86 долларов) в месяц. Пациент в месяц платит 110 лари (44 доллара), остальную сумму покрывает государство. В центре считают, что в программу должны быть включено как можно больше нуждающихся в матедоновой терпаии лиц.



По словам Киладзе, в будущем центр намерен осуществлять методоновую программу без субконратктора и самостоятельно предоставлять свои услуги – это позволить снизить расходы.



Между тем против такого решения выступает медицинский центр «Урант», который являлся компанией-субконтрактором Центра психического здоровья и превенции наркомании.

Руководитель «Уранта» Зураб Сихарулидзе в знак протеста начал голодовку у здания правительственной канцелярии. Он считает, что данное решение связано с коррупционным планом, цель которого — монополизация рынка.



«У них очень слабые аргументы. Они много раз присылали нам комиссию, хотели нас наказать, изгнать, закрыть. Реально это является главной причиной того, что происходит сегодня. Я прибег к крайней форме протеста потому, что завтра 70 сотрудников «Урант» останутся без работы», — сказал Сихарулидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.



На сегодняшний день Центр психического здоровья и превенции наркомании обслуживает 3 тысячи бенефициаров. На брифинге Киладзе сообщил, что центр открыл два новых отделения в Тбилиси, таким образом, их общее число достигло семи.



Кроме Тбилиси центры открыты еще в 9 городах Грузии – в Телави, Гори, Кутаиси, Озургети, Поти, Зугдиди, Кобулети, Батуми и Зестафони.



По словам Киладзе, 16 марта 1,2 тысячи пациентов, которые получали медицинский сервис в «Уранте», должны обратиться в филиал центра по адресу: улица Реваза Лагидзе №8.



Пациенты, которые лечились в отделении «Уранта» в Вазисубани, должны обратиться в медицинский центр по адресу: улица Митрофана Лагидзе 6/7а. Что касается бенефициаров отделения на улице Нуцубидзе, то они смогут получить медицинскую помощь на улице Кавтарадзе 21а.



Скандал вокруг Центра психического здоровья и превенции наркомании разгорелся еще в феврале, когда представители политического центра «Гирчи» обвинили заместителя министра здравоохранения Зазу Сопромадзе и сотрудника центра психического здоровья и превенции наркомании в коррупционной сделке.

Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе указал на то, что государственный тендер, связанный с заместительной терапией тяжелого наркотика, выиграл центр психического здоровья, который получает на каждого пациента в три раза больше финансирования, чем другие медицинские центры, принявшие участие в тендере и предлагавшие свои услуги за гораздо меньшую цену.



В ответ на эти обвинения Киладзе заявил, что любая правоохранительная структура может проверить, как работает центр, куда идут средства и как распределяются финансы.



"Новости-Грузия"











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