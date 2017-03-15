Главред «Хроника+» просит международные организации и дипкорпус осуществить мониторинг преследования ее сына

15.03.2017 18:00 13 марта 2017 года в отношении сына главного редактора "Хроники+" Элисо Киладзе, в то же время являющейся офис-менеджером газеты, была осуществлена полицейская операция. Сотрудники Центрального криминального департамента Министерства внутренних дел незаконно задержали его, и подбросили большое количество наркотического вещества "Бутронорфин".



В ходе т.н. задержания права Давида Харшиладзе были грубо нарушены, против него применили непропорциональную силу, нанесли побои, не ознакомили с его правами, не дали возможности осуществить телефонный звонок к адвокату и членам семьи. После задержания осуществлялось бесчеловечное отношение, психологическое и физическое давление на него, в том числе в присутствии представителя аппарата народного защитника, что подтвердило заявление, распространенное сегодня аппаратом народного защитника.



В связи с нарушениями, существующими в деле, адвокат задержанного обратился к Главной прокуратуре Грузии, и потребовал немедленного освобождения незаконно задержанного Давида Харшиладзе. Копия иска переслана народному защитнику Грузии.



Независимая газета "Хроника +" отличается особым критическим отношением к власти. Журналистские расследования, которые систематически осуществляет главный редактор газеты Элисо Киладзе, изобличают коррупционные сделки, противозаконные действия должностных лиц, факты, связанные с возможными преступными действиями высокопоставленных чиновников силовых ведомств. Две недели назад в "Хронике +" были опубликованы материалы, разоблачающие руководителей Главного управления полиции г. Тбилиси, а также систематически печатаются статьи, связанные с незаконной деятельностью заместителя начальника СГБ Иосифа Гогашвили. Со стороны высоких должностных лиц власти постоянно имела место незаконная слежка за офисом редакции независимой газеты, а также незаконное прослушивание главного редактора газеты, и постоянный контроль ее передвижения, а также угроза в связи с задержанием сына.



Главный редактор "Хроники +" Элисо Киладзе считает, что незаконное задержание ее сына, и подброшенные ему наркотические вещества в особо крупном размере являются целенаправленным преследованием в отношении лично нее, что связано с ее журналистской деятельностью, и критической позицией газеты.



Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе обращается к аккредитованным в Грузии посольствам, ко всем международным организациям, осуществить мониторинг незаконного правового преследования, начатого против Давида Харшиладзе, и требует гарантий безопасности жизни сына.

















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