Суд оставил сына главреда газеты «Хроника+» в заключении

15.03.2017 20:20 Тбилисский городской суд оставил в заключение сына главного редактора газеты «Хроника плюс» Элисо Киладзе, которая известна своими журналистскими расследованиями и острой критикой правительства.



Давида Харшиладзе арестовали два дня назад по обвинению в приобретении и хранении наркотиков.



Сама Киладзе считает, что наркотики ее сыну подбросили и связывает его задержание со своей профессиональной деятельностью и противостоянием с заместителем руководителя Службы государственной безопасности Грузии Иосифом Гогашвили.



«Суд удовлетворил ходатайство обвинения и в качестве меры пресечения оставил Харшиладзе под арестом на время следствия», — сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе суда.

Элисо Киладзе по этому поводу заявила, что решение посадить ее сына в предварительное заключение на два месяца стало для нее «ожидаемым».



«Мой сын является заложником Бидзины Иванишвили», — написала Киладзе на своей странице в фейсбуке.



«Я ознакомилась с материалами дела моего сына. Там есть только показания трех полицейских и ни одного доказательства. Во время личного обыска и задержания были грубо нарушены процессуальные и конституционные нормы. Мы уже внесли в Главную прокуратуру жалобу в связи с незаконным заключением и требованием немедленного освобождения. Обращаемся к Народному защитнику, копии жалобы будут направлены во все посольства и международные организации. Готовимся к подаче иска в Страсбург и крайним формам протеста», — пишет Киладзе.



Сегодня же аппарат Народного защитника распространил заявление, в котором обратился к МВД Грузии с предложением начать дисциплинарное делопроизводство в отношении полицейских, которые производили арест Харшиладзе.

В заявление отмечено, что представитель офиса Народного защитника, который сопровождал Харшиладзе в кабинете наркологической проверки и изоляторе временного содержания, стал свидетелем «циничного», «провоцирующего конфликт» и «унизительного» отношения к заключенному со стороны полицейских.



О применении насилия со стороны полиции ранее заявил и адвокат задержанного Арчил Чубинидзе.



Элисо Киладзе отличается резкой критикой действующей власти. Она критиковала власти и по скандальному «делу цианида», связанному с патриархией, и за дело оппозиционной телекомпании «Рустави 2». На страницах газеты «Хроника плюс» периодически публикуются скандальные статьи, в том числе по громким уголовным делам.















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