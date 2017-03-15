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Мой сын является личным узником и заложником Иванишвили - Элисо Киладзе
15.03.2017 21:57
"Мой сын не признает вину, ему подложили ровно столько наркотиков, чтобы он получил очень строгое наказание", - заявляет главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе о задержании ее сына.
По ее словам, ее сын, Давид Харшиладзе, объявил сегодня голодовку в знак протеста.
Напомним, что суд избрал ему сегодня предварительное заключение в качестве меры пресечения.
"Состояние его очень тяжелое. Им ранее перенесена тяжелая травма головы, исходя из этого, он наверно выдержит неделю или 10 дней", - заявила Элисо Киладзе. Она не исключает, что и сама обратится к крайним мерам протеста.
Элисо Киладзе также отметила, что намерена обжаловать сегодняшнее решение в апелляционном суде.
"Мой сын является личным узником Бидзины Иванишвили, и его заложником. Я осознаю, что мой сын будет сидеть в тюрьме ровно столько, сколько у власти будет Бидзина Иванишвили", - заявляет Киладзе и отмечает, что "намерен каждый день положить по кирпичу на демонтаж этой власти".
По имеющейся информации, при задержании Давид Харшиладзе ему пытались подложить наркотики, но он сбежал. Тогда его сбили на машине и надели на него наручники, пока он был в бессознательном состоянии. По словам стороны защиты, задержание производилось без участия свидетелей. В деле свидетелями проходят лишь трое полицейских, которые его и задержали.
С задержанным уже повидался представитель Народного защитника. Позже аппарат Омбудсмена распространил заявление, в котором подтверждается, что у Харшиладзе отмечаются телесные повреждений. Аппарат Омбудсмена также указал на нецензурное, циничное и наглое отношение полицейских к задержанному. Народный защитник уже обратился к МВД начать делопроизводство в связи с таким поведением полицейских, и к главной прокуратуре начать расследование по делу о возможном подлоге.
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